بالفيديو - عودة المُخيف.. يوفنتوس يحقق الانتصار الرابع على التوالي في الدوري

حقق نادي يوفنتوس انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي بعدما فاز على باليرمو بثلاثية مقابل لاشيء في الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي.

في رسالة قوية إلى الرباعي إنتر ونابولي وفيورنتينا وروما.. "أنا قادم للمنافسة على اللقب".

ثلاثية يوفنتوس جاءت في الشوط الثاني عن طريق ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 54 ثم ثنائية في اللحظات الأخيرة عن طريق ستيفانو ستورارو وسيمون زارا.

انتصار يوفي أمام باليرمو هو الرابع على التوالي في الدوري، فلم يعرف الفريق إلا الانتصار منذ السقوط أمام ساسولو.

ووصل يوفنتوس إلى النقطة 24 في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن روما الرابع و4 عن فيورنتينا ونابولي و6 نقاط عن المتصدر إنتر.

مع الاعتبار أن إنتر سيواجه نابولي في قمة الجولة الـ14 مساء الاثنين وسيحل فيورنتينا ضيفا على ساسولو.

بينما تجمد رصيد باليرمو عند النقطة 15 في المركز الـ16.

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