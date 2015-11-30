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اتحاد طلاب تجارة الزقازيق يعترض على نظام الامتحان الإلكترونى

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اتحاد طلاب تجارة الزقازيق يعترض على نظام الامتحان الإلكترونى اتحاد طلاب تجارة الزقازيق يعترض على نظام الامتحان الإلكترونى
طالب اتحاد طلاب كلية التجارة بجامعة الزقازيق، إدارة الكلية بضرورة أعادة النظر فى تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى، والذى أعتبروه لا يتناسب مع طبيعة بعض المواد الدراسية وبالأخص الإحصاء والمحاسبة، لكونها تعتمد على العمليات الحسابية.

وقال مصطفى الشاذلى أمين أتحاد الطلبة بالكلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أننا تفاجئنا بقرار تطبيق نظام الامتحان الإلكترونى على جميع الفرق، تمهيدا للاعتماد الجودة، وهو ما يثير غضب الطلاب للأسباب السابقة، فضلا عن صعوبة حساب التقدير التراكمى للطلاب، لافتا إلى أن عميد الكلية وعد بعرض الأمر على مجلس الكلية للعرض، وأشار أيضا إلى أن هناك عدد من المشكلات والمعوقات التى سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة، ومن أهمها رفع رسوم التظلمات من 20 جينه إلى 100 جنيه للمادة.

وكانت مشاحنات قد وقعت بين مدير مكتب العميد واتحاد الطلبة بسبب تأجيل الموعد المحدد للمقابلة 3 مرات حتى تدخل العميد لحل الأزمة.

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