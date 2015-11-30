أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. جداريات "عام دراسى بلا عنف" تُزين مدارس وشوارع مدينة أسيوط

Google+ Print
بالصور.. جداريات "عام دراسى بلا عنف" تُزين مدارس وشوارع مدينة أسيوط بالصور.. جداريات "عام دراسى بلا عنف" تُزين مدارس وشوارع مدينة أسيوط
تزينت جدران حوائط المدارس بمدينة أسيوط وشارعها الرئيسية بشعارات "عام دراسى بلا عنف"، والذى تنفذه هيئة تيردى زوم بصعيد ، ضمن مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال بمدارس أسيوط، والذى يتم تنفيذه بمختلف مدارس المحافظة، وذلك تحت رعاية وإشراف حاتم قطب مدير مكتب هيئة تيردى زوم بصعيد مصر، ومقرر فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظة.

وقال حاتم قطب مدير مكتب هيئة تيردى زوم بصعيد مصر، إن الطلاب المشاركين فى المشروع تمكنوا بالتعاون مع المعلمين وإدارة المدارس وأولياء الأمور برسم جداريات بالألوان تحمل شعارات "لا للعنف" و"عام دراسى بلا عنف"، استعدادًا للاحتفال الختامى للأنشطة، والذى سيقام بحديقة الفردوس صباح الغد بمشاركة الطلاب القادة من مختلف المدارس من خلال الأنشطة الفنية والثقافية، التى سيتم عرضها خلال الاحتفال، تحت إشراف منسقى المشروع من هيئة تيردى زوم واليونيسيف.

وقالت جاكلين رشاد نائب مدير المشروع، إن الفعاليات مستمرة بمختلف المدارس دون التأثير على الدراسة بالمدارس، بالإضافة إلى التدريبات التى تتم للمعلمين وللجان الحماية بالمدارس والإدارات التعليمية، للوصول لأقصى استفادة من أهداف المشروع والوصول لنتائج إيجابية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية

خطوة تصعيدية جديدة تجاه دخول المصريين الأراضي السودانية