بالصور.. جداريات "عام دراسى بلا عنف" تُزين مدارس وشوارع مدينة أسيوط

تزينت جدران حوائط المدارس بمدينة أسيوط وشارعها الرئيسية بشعارات "عام دراسى بلا عنف"، والذى تنفذه هيئة تيردى زوم بصعيد مصر ، ضمن مشروع مناهضة العنف ضد الأطفال بمدارس أسيوط، والذى يتم تنفيذه بمختلف مدارس المحافظة، وذلك تحت رعاية وإشراف حاتم قطب مدير مكتب هيئة تيردى زوم بصعيد مصر، ومقرر فرع المجلس القومى لشئون الإعاقة بالمحافظة.

وقال حاتم قطب مدير مكتب هيئة تيردى زوم بصعيد مصر، إن الطلاب المشاركين فى المشروع تمكنوا بالتعاون مع المعلمين وإدارة المدارس وأولياء الأمور برسم جداريات بالألوان تحمل شعارات "لا للعنف" و"عام دراسى بلا عنف"، استعدادًا للاحتفال الختامى للأنشطة، والذى سيقام بحديقة الفردوس صباح الغد بمشاركة الطلاب القادة من مختلف المدارس من خلال الأنشطة الفنية والثقافية، التى سيتم عرضها خلال الاحتفال، تحت إشراف منسقى المشروع من هيئة تيردى زوم واليونيسيف.

وقالت جاكلين رشاد نائب مدير المشروع، إن الفعاليات مستمرة بمختلف المدارس دون التأثير على الدراسة بالمدارس، بالإضافة إلى التدريبات التى تتم للمعلمين وللجان الحماية بالمدارس والإدارات التعليمية، للوصول لأقصى استفادة من أهداف المشروع والوصول لنتائج إيجابية.



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