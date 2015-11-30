أكبر مهدد للتنمية والاستقرار..!

عانت المملكة من الإرهاب وجرائمه كثيراً، وتكبد الوطن والمجتمع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، لكنها واجهته بحزم وقوة، فهزمته وانتصرت عليه، وأصبحت نموذجاً يدرس وتجربة تحتذيها الدول في مكافحة الإرهاب.

واتخذت المملكة في حربها الطويلة مع الإرهاب، جهوداً وخططاً متوازية لم تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل ترافق معها مشروعات فكرية واجتماعية وتوعوية، ولجان مناصحة واحتواء، ورعاية للمغرر بهم من ضحايا جماعات التطرف، كما سنت عدداً من التشريعات القانونية، والقضائية التي تسهم في حماية المجتمع من آثار هذه الظاهرة، وتقضي عليها، ونجحت في تقويض حضور التنظيمات الإرهابية لدرجة كبيرة.

وتُعد تجربة المملكة في التصدي لظاهرة الإرهاب رائدة، حظيت بتقدير محلي ودولي، نظراً لنجاعتها ومعالجتها الناجحة عبر جهود كبيرة مبنية على أسس علمية عميقة، ويأتي هذا الدور الرائد للمملكة بسبب خبرتها التراكمية التي باتت أنموذجاً يحتذى بعد أن طالتها هذه الظاهرة وعانت من هجمات إرهابية في الماضي، حتى إنها تكبدت خسائر وصلت للمليار ريال -وفق دراسة نشرت سابقاً- وعملت منذ زمن طويل على مقاومة هذه الآفة الخطيرة التي تعدد فيها الهجمات في أشكالها وصورها ما بين اختطاف وتفجيرات وهجمات انتحارية.

تهديد التنمية

ويمثل الإرهاب أكبر خطر وتهديد على مشروعات التنمية والاستقرار في أي بلد من البلدان، حيث إنّ الإرهاب يعتبر المهدد الأول للأمن، الذي هو أساس التنمية والاستقرار والطمأنينة في أي بلد، وعندما يسود الأمن في البلاد فإن الناس يتفرغون إلى معاشهم وأعمالهم، أما إذا انعدم الأمن بسبب يد الإرهاب العابثة فإن تحقيق الاستقرار للفرد والمجتمع على حد سواء يعتبر مطلباً مستحيلاً وصعب المنال، فالأمن مطلب ضروري وحيوي للتنمية والاستقرار فلا تنمية بلا أمن حيث إن نمو المجتمع وتقدمه وتطوره في مختلف مجالات وشؤون الحياة مرتبط بشكل لصيق بتوفر عناصر الأمن، وغياب الأمن يؤدي إلى الفوضى وتعطيل مشروعات التنمية في البلاد.

ومن أهم مخاطر الإرهاب تكلفته العالية على اقتصاد الوطن والثروة البشرية والمادية، من خلال الآثار الاقتصادية والآثار الاجتماعية والبشرية المتمثلة في فقدان العنصر البشري -الذي يعتبر هو الثروة الحقيقة- بالموت والدمار، إلى جانب ما ينفق من أموال على أجهزة الحماية والاحتياطات الأمنية، حيث توجه الكثير من معطيات التنمية إلى الجهاز الأمني وحماية المجتمع؛ ما يهدر الكثير من الأموال.

ادعاءات باطلة

ولعل ما يوضح أخطار الإرهاب على مستوى الدولة وعلى المستوى الوطني في جانب العنصر المادي والبشري، وهذا ما أشار إليه الأمير نايف -رحمه الله- في كلمته أمام المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب: "إن الإرهاب أمسى ظاهرة عالمية لا ترتبط بدين، أو مجتمع أو ثقافة، والمملكة هي من بين الدول التي استهدفها الإرهاب وعانى مجتمعها من تبعاته، ولهذا كانت المملكة في مقدمة الدول التي حاربت الإرهاب بدافع من عقيدتها الإسلامية السمحة وقيمها العربية الأصيلة، إن ما شهدته هذه البلاد من حوادث إرهابية من بعض الفئات الضالة التي ارتكبت جرائمها، مدعية أن دافعها عقائدي، إنما هو -في حقيقة الأمر- إدعاء باطل لا صلة له بعقيدة الإسلام الصحيحة، بل هم أصحاب فكر منحرف حاد عن جادة الصواب وتعاليم الإسلام السمحة، غذته افكار دخيلة مما ألحق الضرر بالإنسان والممتلكات".

مواجهة مباشرة

وقد اعتمدت المملكة أساليب متعددة تتكامل فيما بينها لاحتواء الظاهرة في المجتمع، انطلقت هذه الأساليب من خلال الإعداد العلمي الاحترافي القائم على التخطيط والدراسة والبحث العلمي، حيث إنّها بدأت بالإجراءات الأمنية، فوجهت الضربات الاستباقية، وقد ساهمت يقظة وحرص رجال الأمن إلى احتواء الكثير من الأزمات والمخططات الإرهابية، التي واجهتها بكل حزم واقتدار؛ ما أدى إلى تقليص العمليات الإرهابية بشكل ملحوظ، كما واجهت الجماعات والتنظيمات الإرهابية مباشرة، من خلال كشف هوية المطلوبين أمنياً؛ مما يساعد على متابعتهم من قبل رجال الأمن والمواطنين، وهذا نوع من المواجهة الاستباقية والتصدي المباشر معاً، إلى جانب تكثيف الإجراءات الأمنية والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن، من خلال المواجهة المسلحة مع الإرهابيين في أوكارهم، حيث كان هناك العديد من المواجهات الناجحة التي أدت إلى القضاء على الكثير من عناصر الفتنة، وسرعة القبض على العناصر الموجودة في مسرح الجريمة واستجوابهم ومعرفة دوافعهم الحقيقية وشركائهم ومحرضيهم وممولي عملياتهم، والتحري عن الأشخاص الفارين، وأماكن وجودهم والعمليات التي ينوون ارتكابها لاحقاً وإجهاضها قبل وقوعها، والقبض على العناصر المشتبه في ارتكابها جرائم إرهابية أو المشاركة في تنفيذها، وفق خطط قبض محكمة ودقيقة وخاطفة، واستجواب العناصر المشاركة في العمليات الإرهابية الذين فروا من مسرح الجريمة، أو الذين ضبطوا مستعدين لتنفيذ عمليات أخرى، إلى جانب وضع الاحتياطات الأمنية على المباني المهمة، والاحتراس لأي عمليات إرهابية قد تحدث.

فتوى الحرابة

وقد اعتمدت العقوبة المغلظة للإرهاب، حسب فتوى هيئة كبار العلماء في فتوى الحرابة رقم (148) وتاريخ 12-1-1409ه، والتي أكدوا فيها على أن الشريعة الإسلامية ترى الإرهاب عدواناً وبغياً وفساداً في الأرض لأنها حرب ضد الله ورسوله وخلقه، استناداً إلى الآية الكريمة في سورة المائدة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخر عذاب عظيم" (المائدة: 33).

وقد جاء في نص قرار المجلس: "إن مجلس الهيئة وبعد وقوع عدة حوادث ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء وتلفت بسببها الأموال والممتلكات والمنشآت العامة قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع هذه الأعمال فقد رأى المجلس ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملاً تخريبياً، وانطلاقاً مما ذكره أهل العلم من أن أحكام الشرع إنما تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضرورات الخمس التي هي: الدين والنفس والعرض والعقل والمال، وما تسببه تلك الأعمال من إخلال بالأمن العام ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب فقد قرر المجلس:

من ثبت شرعاً أنه قام بأعمال التخريب والإفساد والاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة كنسف المساكن والمساجد والمدارس والمستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة كأنابيب البترول أو نسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك فإن عقوبته القتل، ويؤكد المجلس على ضرورة استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من المحاكم وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطاً للأنفس وإجراء لما عليه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعاً لثبوت الجرائم".