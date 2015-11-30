خالد الفيصل: 3.4 مليارات ريال لمشروعات التنمية في بحرة والجموم

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أمس الأحد محافظتي بحرة والجموم ضمن جولات سموه على المحافظات للوقوف ميدانياً على سير المشروعات فيها والاطلاع على خطط التنمية المستقبلية ولقاء الأهالي والاستماع لمطالبهم معلناً أن قيمة المشروعات في المحافظتين يتجاوز 3.4 مليارات ريال.

وخلال الجولة، رفع أمير منطقة مكة المكرمة الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، على اهتمامه ورعايته الدائمة لكل ما ينفع إنسان هذا الوطن العظيم في كل مكان، وخصوصاً منطقة مكة المكرمة والمراكز والمحافظات التابعة لها، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يرتقى العمل فيها إلى ما يتطلع إليه -أيده الله- وإلى مستوى آمال سكان المنطقة.

زيارة أولى لمحافظة بحرة

وقال الأمير خالد الفيصل: "إن زيارة بحرة هي الأولى من نوعها بعد اعتمادها كمحافظة، بخلاف الجموم التي تعد زيارتها هي السابعة"، مضيفاً أنه اجتمع مع أعضاء المجالس المحلية في المحافظتين وأهالي المنطقة والمسؤولين فيها، وأن مشروعات المحافظ ليست للمحافظة فقط بل للمنطقة كافة.

وبيّن أمير منطقة مكة المكرمة أن من ضمن المشروعات التي تقام في بحرة مشروع كبير للكهرباء بتكلفة بلغت 754 مليون ريال، ومشروع الطريق الذي يربط بين جدة ومكة القديم بتكلفة بلغت 807 ملايين ريال، فيما توجد بعض المشروعات الأخرى التابعة للبلديات بمبلغ وقدرة 196 مليون ريال، مؤكداً أن التركيز في الأعوام القادمة سيكون على بقية المشروعات التي تحتاجها المحافظة.

ولفت الأمير خالد الفيصل إلى أن محافظة بحرة تحتل موقعاً استراتيجياً، لوقوعها بين مكة وجدة، ما يوجب التعامل معها كجزء من مكة وجزء من جدة، وأن تحظى بالاهتمام كالذي يعطى للمدينتين.

سدود جدة حجزت 49 مليون ملم من الأمطار.. وما وصل للمدينة 8 ملايين فقط

قفزة نوعية في الجموم

وبين سموه أنه بالنسبة لمحافظة الجموم فهناك فرق شاسع بين زيارته الأولى للجموم وزيارته هذا العام، وقفزات المحافظة قفزات كبيرة في مشروعاتها وفي استعداداتها، وتم تنفيذ عدد من المشروعات فيها، حيث بلغت تكلفة مشروع المعهد الصناعي الثانوي 34 مليون ريال، و96 مليون ريال لكلية التقنية، و225 مليون ريال للمستشفى، و275 مليون ريال لمشروع الكهرباء، و925 مليون ريال للطرق، و102 مليون ريال للبلديات.

وأجمل سمو أمير منطقة مكة المكرمة التكلفة المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها في محافظتي بحرة والجموم بثلاث مليارات و400 مليون ريال، منها مليار 757 مليون ريال لبحرة ومليار 640 مليون ريال لمحافظة الجموم، مؤكداً سموه بأنه سيكون لهذه المشروعات الأثر الكبير في الارتقاء بالمستوى الحضاري لإنسان المحافظتين وإنسان المنطقة، مطالباً سموه بأن تنفذ هذه المشروعات بأسرع وقت ممكن وبكل إتقان.

نجاح تصريف سيول جدة

ورداً على سؤال عن مشروعات مياه الأمطار في جدة، أوضح سمو أمير منطقة مكة المكرمة أن السدود قامت بعملها على أكمل وجه، حيث حجزت ما يقارب من 49 مليون ملم مكعب من مياه الأمطار التي شهدتها محافظة جدة، وتم تصريفها إلى البحر ولم يسقط منها أي شيء في قلب جدة، أما الأمطار التي شكلت المستنقعات والبحيرات في جدة فبلغت ثمانية ملايين ملم مكعب.

وأكد الأمير خالد الفيصل أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- تنص على تقديم كل ما تحتاجه مكة المكرمة من عناية واهتمام، لافتاً إلى أنه عقب الأمطار الأخيرة رفع تقرير لخادم الحرمين الشريفين في كل ما يتعلق بمشروعات تصريف الأمطار بعد نجاح مشروعات تصريف السيول، مؤملاً أن يحظى المشروع بدعم جيد من البلديات، مؤكداً أن المشروعات التي تم إنجازها في سبيل تحييد مياه السيول وإبعادها عن المناطق السكنية نجح بامتياز، وأن المشروعات المستقبلية ستسير على نفس النهج في الدقة والتنفيذ.