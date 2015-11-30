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خادم الحرمين يرعى المهرجان الوطني للتراث والثقافة.. ربيع الآخر

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خادم الحرمين يرعى المهرجان الوطني للتراث والثقافة.. ربيع الآخر خادم الحرمين يرعى المهرجان الوطني للتراث والثقافة.. ربيع الآخر

الرياض - متعب أبوظهير

    يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثلاثين، وذلك يوم 24 من شهر ربيع الآخر المقبل، الموافق للثالث من شهر فبراير 2016 ميلادي. ووجه صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان كافة اللجان بتكثيف الجهود والعمل على أن تظهر دورة المهرجان القادمة بالمظهر المشرف الذي يعكس ثقافة وتراث المملكة، رافعاً سموه أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين على رعايته واهتمامه بهذه المناسبة الوطنية وهو ما كان له أكبر الأثر في أن تصل إلى ما وصلت إليه من نجاحات متواصلة، موضحاً اعتزاز كافة منسوبي وزارة الحرس الوطني بتنظيم مهرجان الجنادرية الذي أضحى أحد المكتسبات الوطنية المميزة.

وأكد مدير عام المهرجان الوطني الأستاذ سعود بن عبدالله الرومي بأن العمل يسير على مختلف المستويات وفي جميع اللجان العاملة انطلاقاً من توجيهات الأمير متعب بن عبدالله، مشيداً بالتعاون مع كافة الوزارات وإمارات المناطق والمؤسسات الحكومية التي تشارك بفعالية في المهرجان، ومنوهاً بالدور الكبير لمؤسسات القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في مهرجان الجنادرية.

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