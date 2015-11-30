تاريخ الإرهاب في المملكة «دموي»..!

تعد المملكة من أكثر الدول تضررا من الإرهاب الذي جعلها هدفا رئيسيا لعملياته ومخططاته طوال السنوات الماضية لإدراك التنظيمات الإرهابية للدور الريادي للمملكة في قيادة الامة الإسلامية ومكانتها الكبيرة الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا ودينيا.

ويكشف السرد التاريخي للارهاب في المملكة والعمليات التي نفذت وطالت الأبرياء في مواقع مختلفة التاريخ الأسود لهذا الشر ومراحل التحول في الفكر الإرهابي فرغم تغير قياداته ونوعية عملياته على مدى السنوات الماضية الا ان القاسم المشترك والهدف الرئيسي له بقي ثابتا وهو العمل على زعزعة امن واستقرار المملكة واستهداف المجتمع السعودي بعملياته الاجرامية التي عانى منها والتي لا تفرق بين صغير ولا كبير ولامواطن او مستأمن طالما انهم يعيشون على أراضيها.

وتحكي معاناة الوطن من الإرهاب قصص كفاح بطولية لابناء الوطن من رجال امن ومدنيين في مواجهة هذه الافة حيث خرجت المملكة من هذه العمليات اكثر خبرة وقوة ولحمة لتقدم تجربتها في المكافحة للعالم اجمع في المحافل الدولية ليستفاد منها وتقود المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب ومن يقف وراءه بكل حزم وصرامة

ومرت العمليات الإرهابية في المملكة بالعديد من المراحل والتحولات الا ان مرحلتها الثالثة تقريبا التي بدأت من العام 1410ه الموافق 1990م كانت بداية التكوين الفكري التكفيري للارهاب واتصفت بالانتقال من مرحلة التخطيط والاعداد والتجهيز للتنفيذ واستغلال الظروف السياسية في المنطقة في ذلك الوقت ابان أحداث الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990م والحرب الأفغانية ضد الاتحاد السوفييتي الى التنفيذ، فجاءت طلائع نتاج الفكر المتشدد لاستهداف المملكة حين تم تفجير سيارة مفخخة في الرياض في 20/6/1416ه الموافق 14/11/1995م واستهداف مكتب تطوير وتدريب الحرس الوطني السعودي في شارع الثلاثين بالعليا أودى بحياة (6) قتلى خمسة منهم أميركيون وواحد فلبيني، و60 جريحاً.

وفي 25/6/1996 م وقع انفجار سيارة ملغومة أمام مبنى تابع لوزارة الدفاع والطيران يسكنه أجانب، وقد أودى بحياة 19 جميعهم من الجنسية الأميركية و386 جريحاً، وفي 6/10/ 2001 وقع انفجار أمام محل تجاري لبيع الساعات والكماليات بمحافظة الخبر أودى بحياة أميركي وإصابة أربعة بجروح اثنان منهم فلبينيان وبريطاني وأميركي، إضافة إلى مقتل منفذ العملية الإرهابية، وفي 20/3/2003 تم قتل مقيم بريطاني يعمل في الشركة البريطانية للطيران والفضاء إثر اطلاق النار عليه أثناء توقفه بسيارته عند الاشارات المرورية بشارع خالد بن الوليد بحي غرناطة شرق العاصمة الرياض، وفي 18/3/2003 حصل انفجار بحي الجزيرة شرق مدينة الرياض نتج عنه هلاك فهد الصاعدي، حيث كان يقوم بتصنيع قنبلة بطريقة بدائية وانفجرت به.

وكانت العمليات الأبرز خلال تلك الفترة هي الانفجارات الثلاثة التي هزت حي الحمراء شرق الرياض في 11/3/1424ه وفي 14/9/1424ه وقع تفجير مجمع المحيا السكني في لبن نتج عنها وفاة 17 شخصا وإصابة 122 من جنسيات مختلفة، وبتاريخ 2/3/1425ه استهدف الإرهاب مبنى المرور بالوشم مخلفا وراء هذه العمليات العديد من الضحايا الأبرياء.

وتواصلت بعد ذلك العمليات الإرهابية وفي 31/5/2003 استشهد رجلا أمن وأصيب ثلاثة آخرون في مطاردة مع إرهابيين بحوزتهما أسلحة ومتفجرات، 3/6/2003 مقتل أميركي اصيب بجروح خطيرة بالرصاص في قاعدة بحرية سعودية بمايو 2003م متأثراً بجروحه والذي كان يعمل في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالجبيل، وبعدها وتحديدا في 14/6/2003 تم قتل خمسة إرهابيين واعتقال 12 آخرين بحي الخالدية بمكة المكرمة، واستشهد خلال عملية الاعتقال اثنان من رجال الأمن وجرح خمسة رجال أمن وأربعة مواطنين.

15/6/2003 تم القاء القبض على 6 اشخاص من المشتبه بهم في عملية اطلاق نار وقعت بحي الخالدية بمكة المكرمة بتاريخ 14/6/2003م، ثم توالت بعد ذلك العمليات الإرهابية على اختلاف أنواعها ما بين عمليات استهداف وقتل وعمليات تفجير من فترة لأخرى وجاءت ابرز هذه العمليات على النحو التالي:

3/7/2003 مقتل 4 ارهابيين واستسلام الخامس ويدعى حسن الدوسري للجهات الأمنية وذلك إثر تبادل لإطلاق النار في سكن إمام أحد المساجد بصوير بمنطقة الجوف وإلقاء القبض على 3 اشخاص كانوا ينوون تهريب المطلوبين خارج المملكة.

28/7/2003 تبادل لإطلاق نار لمطلوبين مع رجال الأمن بكثافة مستخدمين القنابل اليدوية اسفر عن مقتل ستة ارهابيين وإصابة واحد واستشهاد رجلي أمن وإصابة ثمانية من رجال الأمن بإصابات خفيفة، وضبط عدد كبير من الأسلحة والذخيرة.

12/8/2003 القبض على 4 مطلوبين أمنياً خلال مواجهات في حي السويدي بمدين الرياض نتج عنها استشهاد ثلاثة رجال أمن وإصابة اثنين.

15/8/2002 القبض على مجموعة من الأشخاص الذي يشتبه في انتمائهم الى المجموعات الإرهابية في عمارة تبعد عن مدينة جازان حوالي 10 كلم، وقد عثر بحوزتهم على أسلحة بينها صواريخ جاهزة للإطلاق.

23/8/2003 مقتل ثلاثة ارهابيين واستسلام اثنين خلال تطويق موقع في شقة بإسكان الملك فهد بجازان، نتج عن العملية استشهاد رجل أمن وإصابة أربعة بإصابات خفيفة.

24/9/2003 قوات الأمن بشرطة جازان تداهم عمارة بقرية أبو يحيى بمحافظة القياس بالدرب عثرت بداخلها على أسلحة وذخائر وعلى كيسين بهما مادة غريبة، حيث كانت الشقة مستأجرة من قبل الإرهابي القتيل سلطان القحطاني الذي قتل بتاريخ 26/7/1424ه.

8/12/2003 مقتل المطلوب أمنياً إبراهيم عبدالله الريس بعد مواجهة مع رجال الأمن بحي السويدي، وفي

29/12/2003 فشل محاولة إرهابية لاستهداف أحد رجال الأمن بحي السلام شرقي الرياض بواسطة قنبلة وضعت تحت سيارته اللكزس.

15/3/2004 مقتل المطلوبين أمنياً خالد حاج يمني الجنسية على قائمة ال 26 ومرافقه إبراهيم عبدالعزيز المزيني بعد عملية مطاردة واسعة.

3/4/2004استشهاد أربعة من رجال الأمن خلال مواجهة مع مطلوبين في منطقة القصيم على طريق الرياض القصيم القديم كما تم ضبط ثلاث سيارات مفخخة جاهزة للتفجير .

تكوين «الفكر التكفيري» نقطة التحوّل من التخطيط للتنفيذ.. وطلائع «التشدد» بدأت عام 1990م بتفجيرات العليا

12/4/2004 مقتل مطلوب أمنياً واستشهاد رجل أمن وإصابة أربعة آخرين في مطاردة شرق الرياض.

13/4/2004 استشهاد أربعة من رجال الأمن في نقطة تفتيش أم سدرة.

21/4/2004 انتحاريون يستهدفون مبنى الإدارة العامة للمرور في الرياض بسيارة مفخخة، نتج عنها مقتل 4 من رجال الأمن بالإضافة إلى مدني، وإصابة 148 شخصاً.

1/5/2004 اقتحم مسلحون أحد المواقع الصناعية في مدينة ينبع، وقتل 5 أشخاص (أسترالي وأميركيان وبريطانيان) بالإضافة إلى رجل أمن سعودي، وإصابة 14 من زملائه.

20/5/2004 مقتل 4 إرهابيين وإصابة 5 في اشتباك مع رجال الأمن في حي الخضيراء بمدينة بريدة، أدى الى استشهد رجلي أمن وإصابة اثنين من زملائه، والعثور على أسلحة وذخائر.

24/5/2004 العثور على سيارة داخل أحد المنازل استخدمها إرهابيون أطلقوا النار على دورية أمنية في مواجهة حي الخضيراء في بريدة بتاريخ 20/5/2004م.

29/5/2004 أربعة من المنتمين للفئة الضالة من ذوي السوابق الإجرامية قاموا بإطلاق النار بصورة عشوائية على مقر احدى الشركات ومجمع الواحة السكني بمدينة الخبر ونتج عن الحادث وفاة (22) شخصاً و(25) إصابة من جنسيات مختلفة.

2/6/2004 إطلاق أعيرة نارية أثناء مرور سيارة تخص مواطنين ومقيمين على طريق الرياض الخرج القديم وأسفر ذلك عن إصابة مواطن سعودي بإصابة طفيفة.

2/6/2004 تعرض سيارة يستقلها اميركيان في طريقهما إلى إسكان البحرية شرق الرياض لإطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة.

2/6/2004 قوات الأمن تقتل الإرهابيين على علاقة بحادث الخبر في مايو 2004 م أحدهما متنكر بزي نسائي.

6/6/2004 مقتل المصور التلفزيوني الايرلندي سيمون كامبرز وإصابة زميله البريطاني فرانك غاردنر مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لشؤون الأمن في اعتداء بحي السويدي في الرياض.

8/6/2004 مقتل أميركي يعمل في شركة فينيل إثر تعرضه لإطلاق نار في منزله بحي الخليج.

12/6/2004 مصرع مقيم أميركي يعمل في شركة الالكترونيات المتقدمة إثر تعرضه لإطلاق نار في الرياض.

وفي شهر 6/2004 تم القبض على مطلوب وأحد رفقائه خلال عملية أمنية واسعة بحي السويدي بمدينة الرياض.

18/6/2004 الإعلان عن نبأ مقتل الرهينة الأميركي بول مارشال جونسون على أيدي عناصر إجرامية تابعة لتنظيم القاعدة بعد مرور سبعة أيام على اختطافه.

18/6/2004 مقتل الإرهابي عبدالعزيز المقرن وعدد من رفاقه في مدينة الرياض خلال مواجهة مع رجال الأمن وذلك بعد ساعات من إعلان بنبأ مقتل الرهينة الأميركي بول مارشال جونسون ونتج عن المواجهة استشهاد رجلي أمن وإصابة آخر بإصابات خفيفة.

6/12/2004 محاولة اقتحام فاشلة لمبنى القنصلية الأميركية في جدة، انتهت بمقتل 3 مسلحين، وإلقاء القبض على 2 آخرين، وسقوط عدد من القتلى من غير الأميركيين.

29/12/2004 عملية متزامنة، استهدفت الأولى مقر وزارة الداخلية في الرياض، عبر انتحاري فجَر سيارة، وأصيب رجل أمن عند حراسات البوابة الشرقية والثانية استهداف مقر مركز تدريب قوات الطوارئ الخاصة في الرياض عبر انتحاريين حاولا تفجير سيارة بالقرب من المركز، قبل أن تفجرهما السلطات الأمنية قبل دخول السيارة إلى مقر المركز.

10/3/2005 أجهزة الأمن تداهم استراحة في الزلفي وتحفظت على 15 شخصاً من بينهم أجنبي.

13/3/2005 تمكنت قوات الامن من رصد تواجد لأحد المطلوبين الأمنيين من الفئة الضالة داخل إحدى البنايات بحي الربوة بجدة وتم قتل المطلوب سعد البوبي والقبض على ثلاثة من مرافقيه وإصابة 13 رجل أمن.

3/4/2005 قوات الأمن تقتل المطلوب على قائمة (26) عبدالرحمن محمد جبران اليازجي بحي الصناعية بالرياض.

18/6/2005 اغتيل المقدم مبارك السواط من جهاز المباحث العامة في ضاحية الشرائع بمدينة مكة المكرمة على يد اثنين من الإرهابيين، أطلقوا عليه نحو 20 رصاصة من سلاح ناري.

23/7/2005 ضبط أحد أوكار الفئة الضالة في الخرج والعثور بداخله على 69 كيسا من نترات الأمونيا التي تستخدم في صنع المواد المتفجرة.

24/2/2006 أحبطت السلطات الأمنية محاولة فاشلة استهدفت معامل بقيق لتكرير النفط شرقي السعودية، حيث حاول انتحاريون تفجير سيارتين كانوا يستقلونها، قبل أن تتمكن حراسات المعامل من قتلهم، وقد استشهد رجلا أمن.

28/2/2006 تمكنت قوات الأمن من قتل 5 من عناصر الفئة الضالة في إحدى استراحات في اليرموك شرق الرياض يعتقد أن لهم ارتباطا بالهجوم الذي تبنته القاعدة على أكبر محطة عالمية لتكرير البترول وهم فهد الجوير وجفال الشمري وإبراهيم بن مطير وعبدالله بن شلاش المطيري.

22/3/2006 داهمت قوات الأمن بالمنطقة الشرقية إحدى الفلل في حي العقربية بمدينة الخبر وتمكنت من القبض على عدد من المطلوبين أمنياً.

28/3/2006 تمكن رجال الأمن والقوات الخاصة والطوارئ في محافظة بقيق من محاصرة منزل في حي المطار الذي يسكنه أغلبية موظفي أرامكو السعودية، وضبط سيارتين مفخختين تحملان شعار أرامكو السعودية وأسلحة متنوعة والقبض على شخص دون مقاومة.

29/3/2006 بيان من وزارة الداخلية عن الإطاحة ب40 شخصاً من الفئة الضالة بينهم مقيمون في عمليات متزامنة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية والقصيم وعسير وتم ضبط 99 قنبلة يدوية روسية الصنع، 22 قنبلة غازية، 4 قنابل مضيئة، 18 رشاش كلاشنكوف، 131 لخزن رشاش، بندقيتي صيد، كميات من الذخيرة، جهاز كشف معادن.

14/4/2006 ضبط 5 متورطين بالاعتداءات الإجرامية في بقيق وفي حي السلي والكشف عن مستودع من الخلائط المتفجرة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

12/5/2006 تعرضت القنصلية الأميركية بجدة إلى إطلاق نار من مسلح، قبل أن تتمكن سلطات الأمن من إلقاء القبض عليه، بعد أن إصابته.

3/6/2006 القبض على 10 مشتبه بهم في جازان في موقعين سكنيين استسلموا دون مقاومة وعثر معهم على أجهزة سلكية وحاسب محمول.

21/8/2006 القبض على 6 مطلوبين وتحرير أسر استخدمها الإرهابيون كدروع بشرية في جدة بحي الجامعة.

12/9/2006 القبض على 31 شخصاً في عملية استباقية بمدينة الرياض منهم 4 مقيمين والبقية سعوديون وذلك بعد أن تبين أنهم شكلوا خلية.

11/10/2006 القبض على 6 سعوديين في منطقة الجوف شكلوا خلية دأبت على استخدام عوائلهم في التستر على مطلوبين وتهريبهم إلى الخارج.

12/10/2006 القبض على 5 أشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم سعودي واحد كانوا على ارتباط فكري وتنظيمي بمطلوب قاموا بإيوائه والتستر عليه.

19/10/2006 القبض على 16 عنصراً من بينهم مقيمان والبقية سعوديون ممن يعتنقون الفكر الضال في مكة والرياض وجازان والجوف.

26/10/2006 القبض على 44 عنصراً جميعهم سعوديو الجنسية بعمليات متزامنة في الرياض والشرقية والقصيم وحائل حيث يعتنقون الفكر التكفيري.

27/10/2006 القبض على خلية مكونة من 14 عنصراً من بينهم مقيم واحد والبقية سعوديون بمنطقة حائل.

30/10/2006 القبض على خلية مكونة من 8 سعوديين في منطقة القصيم يعتنقون الفكر الضال، والقبض على خلية مكونة من 12 عنصراً 2 منهم سعوديان في المدينة المنورة حيث كانوا على تواصل مع عناصر خارجية تسعى لجمع الأموال وتجنيد الأفراد وترحيلهم إلى أماكن الفتن للتدريب والتهيؤ للأعمال الإجرامية.

7/12/2006 قوات الأمن تنهي عملية الرويس بالقبض على أحد المطلوبين مصابا والقبض على 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي بالقرب من القنصلية الأميركية.

4/2/2007 القبض على مجموعة من 10 أشخاص تجمع تبرعات إلى جهات مشبوهة للتغرير بأبناء الوطن.

26/2/2007 مقتل 4 فرنسيين في منطقة صحراوية على طريق المدينة المنورة – تبوك أثناء عودتهم من رحلة برية في منطقة صحراوية وبرفقتهم ثلاث نساء وطفلان وينوي عدد منهم التوجه إلى مكة المكرمة لأداء العمرة.

6/4/2007 تمكنت قوات الأمن من رصد أحد المتورطين في الاعتداء على المقيمين الفرنسيين بالقرب من المدينة المنورة حيث تمت متابعة داخل موقع سكني شمال المدينة المنورة ووصول قوات الأمن للموقع تعرضت لإطلاق النار كثيف فتم التعامل مع الموقف ونتج عن مقتل المطلوب للجهات الأمنية وليد بن مطلق الردادي كما استشهد رجل أمن وأصيب آخران.

27/5/2007 القبض على أحد قتلة الفرنسيين في منطقة حائل وهو المطلوب ماجد معيض الحربي.

8/6/2007 سقوط المحرضين والممولين لأنشطة الفئة الضالة والقبض على 11 شخصا أحدهم متواطئ في جريمة الاعتداء على معامل بقيق الصناعية.

15/10/2007 تمكنت القوات الأمنية من القبض على المطلوب أمنياً عبدالله ساير المحمدي في منطقة صحراوية بالمدينة المنورة الذي سبق الإعلان عن مشاركته في الاعتداء على المقيمين الفرنسيين.

28/8/2009 محاولة اغتيال فاشلة للأمير محمد بن نايف نفذها عبدالله العسيري الذي كان يشكّل الرقم 85 على قائمة المطلوبين أمنيا.

5/11/2012 استشهاد اثنين من أفراد حرس الحدود في كمين نُصب لإحدى الدوريات الأمنية بمحافظة شرورة جنوب البلاد على الحدود مع اليمن.

4/7/2014 حاول ستة أشخاص التسلل إلى داخل الأراضي السعودية، عبر منفذ الوديعة الحدودي مع اليمن، وذلك بعد أن تعرضت دورية أمنية لإطلاق نار في الجانب السعودي نتج عنه مقتل قائد الدورية، وتحصن إرهابيان اثنان داخل مقر المباحث العامة في شرورة جنوبي البلاد، ثم عمدا إلى الانتحار ما أدى إلى مقتل ثلاثة آخرين من رجال الأمن.

14/10/2014 مقتل أميركي وإصابة مرافقه عند توقفهما عند إحدى محطات الوقود بالقرب من استاد الملك فهد شرق مدينة الرياض، والقبض على الجاني.

كما شهدت المملكة بعد ذلك عددا من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف الوطن والمواطنين وطالت حتى المساجد ودور العبادة في تحول نوعي لمخططات الإرهاب الذي لايعترف الا بلغة الدم والقتل وترويع الامنين.