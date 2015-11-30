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ولي العهد يبحث ووزير الداخلية العُماني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

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ولي العهد يبحث ووزير الداخلية العُماني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون ولي العهد يبحث ووزير الداخلية العُماني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون

    بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله -، أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان والسبل الكفيلة لتعزيز التعاون القائم بينهما في جميع المجالات خاصة الأمنية منها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس، وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي بديوان وزارة الداخلية. حضر الاستقبال نائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان، ومدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، ومدير عام مكتب سمو وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء سعود بن صالح الداود، والسكرتير الخاص لسمو ولي العهد أحمد بن صالح العجلان، والمستشار الخاص لسمو وزير الداخلية اللواء صالح بن صعب الجلعود، وسفير سلطنة عمان لدى المملكة الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي.

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