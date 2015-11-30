حبس "فرارجى" قتل مواطنًا خطأ فى مشاجرة بسبب أقفاص الدواجن بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة برئاسة المستشار محمد بدوى رئيس النيابة، بحبس "فرج.ع" صاحب محل دواجن، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإطلاق النار على عامل بالعجوزة، ما أسفر عن مقتل مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة، كما أمر النيابة بدفن وتشريح جثة المجنى عليه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن خلاف نشب بين عامل يدعى "على.ج" وصحاب محل الدواجن _المتهم_ "فرج.ع" بسبب الأقفاص الخاصة بالمحل التى تعيق حركة المرور فى المنطقة فتطور الخلاف إلى مشاجرة أشهر خلالها صحاب المحل سلاح نارى وأطلق النار فأصاب أحد المواطنين الذى تصادف مروره بموقع الحادث، وتوفى قبل نقله إلى المستشفى.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تمكنت من إلقاء القبض على صاحب محل الدواجن، لاتهامه بإطلاق النار خلال مشاجرة مع عامل بالعجوزة، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص تصادف مروره، واعترف المتهم أمام العقيد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث شمال الجيزة، بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.