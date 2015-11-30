عبد الله النجار : مَن كفروا أنصار "بوتين" تجار سياسة لا حظ لهم من الدين

انتقد الدكتور عبد الله النجار، العميد السابق بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تكفير بعض الشخصيات المنتمية للتيار الإسلامى أنصار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قائلا :" لو تحالفت ضد القتل والتخريب مع أى إنسان وإن كان غير مسلم فأنت على حق".

وأكد "النجار"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" نحن ضد إسقاط أى طائرة أو إصابة أى إنسان بالأذى لأن النفس البشرية محمية ضد التكفير"، مشيرا إلى أن تكفير أنصار بوتين أمر مرفوض لأنه يبث التفرقة ويشيع الفتن داخل المجتمع.

وأضاف:" الدعاة الذين كفروا أنصار بوتين حرفوا الكلام عن مواضعه لأنهم تجار سياسي ولا حظ لهم من الدين".

كان الشيخ سعيد عبد العظيم، أحد مؤسسى الدعوة السلفية، قال إن حث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والروس على ضرب الأتراك، نوع من موالاة الكافر الظالم على انتهاك حرمات المسلمين الدينية والدنيوية.

وأضاف "الداعية السلفى، فى فتوى له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، :"دعم بوتين كفر ونفاق ، نحذر كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يشارك فيه"، على حد قوله.

داعية سلفى يصف داعمى "بوتين" ضد تركيا بالكفار و المنافقين