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رئيس الزمالك داعياً على فيريرا: "يارب يأكل سمك مسمم أو تخش فيه سياخ حديد"

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رئيس الزمالك داعياً على فيريرا: "يارب يأكل سمك مسمم أو تخش فيه سياخ حديد" رئيس الزمالك داعياً على فيريرا: "يارب يأكل سمك مسمم أو تخش فيه سياخ حديد"
تمنى رئيس الزمالك، الموت للبرتغالى جوزفالدو فيريرا، المدير الفنى السابق لأولاد ميت عقبة، بعد أن هرب وتولى قيادة فريق السد القطرى مقابل 100 ألف دولار شهريا.

وقال رئيس الزمالك خلال تصريحات تليفونية لبرنامج "اللعبة الحلوة" مع الإعلامى خالد الغندور، عبر شاشة "ltc" : "فيريرا الله يخرب بيته، بياخد 100 ألف دولار حار ونار فى جدته، ويارب يأكل أكلة سمك مسممة يموت فيها، أو عربية نقل محملة سياخ حديد 16 ملى تخش فيه، لأنه ظلم الزمالك زى باتشيكو".

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أن فيرير ذهب إلى البلد التى تُدعم الأرهاب، متمنياً له عدم التوفيق مثل مواطنه باتشيكو.

وذكر رئيس الزمالك واقعة تعرض لها قائلاً: "كنت بتعشى فى مطعم، ولقيت بنت جميلة محترمة قالتلى ممكن أتصور معاك، قولتلها اتفضلى، قولتلها لهجتك شكلها سعودى قالتلى لا أنا قطرية، قولتلها ينهار أسود ومش خايفة، قالتى أنا عمى العطية وزير الخارجية، قولتلها ينهار أسود كمان، قالتلى هتصور وهنزلها على الفيس بوك لأن الشعب القطرى كله بيحبك، قولتلها ده أنا ماسك تميم وأمه 24 ساعة تقطيع"، لافتاً إلى أن الشعب القطرى شئ وحكومته شئ أخر.

وأكد رئيس أولاد ميت عقبة، أن المدير الفنى الجديد سيحسم أمره خلال أسبوع، بعد أن تم حصرهم فى 5 مدربين على أعلى مستوى، منهم اسكتلندى، وألمانى، وفرنساوى، وبرازيلى.

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مصر 365