وزارة الإسكان: 2000 مواطن سجلوا بياناتهم لحجز أراضى "بيت الوطن"

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، أن عدد المواطنين المصريين المقيمين بالخارج الذين قاموا بتسجيل أسمائهم وبياناتهم على موقع حجز أراضى مشروع "بيت الوطن" وصل إلى 2000 مواطن، وذلك خلال 3 أيام من فتح باب الحجز.

وأضافت المصادر ، لـ"اليوم السابع"، أن بدء التخصيص سيتم فور وصول التحولات لحساب وزارة الإسكان بالبنك المركزى مباشرة.

وأوضحت المصادر، أن الحجز يتم من خلال تسجيل البيانات وتظليل القطعة على الموقع الإلكترونى، ثم التوجه مباشرة لتحويل المبلغ المطلوب، حسب كل قطعة وكل مدينة، مشيرة إلى أنه فور تسجيل البيانات وتظليل القطعة يتم حجزها بصفة مبدئية لحين وصول التحويلات، ويتم إرسال رسالة على البريد الإلكترونى، لتأكيد الحجز.

كانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن فتح باب الحجز للمرحلة الثالثة لمشروع بيت الوطن والتى تتضمن 4789 قطعة أرض بـ8 مدن جديدة.

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