باسم مرسي: لم يخطرني الزمالك بمنع انستجرام.. وفعلت مثل كل اللاعبين

قال باسم مرسي مهاجم الزمالك إنه لم يخطره أحد من مجلس الإدارة بمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كامل في الفترة الأخيرة.

وقرر الزمالك إيقاف باسم مرسي وتحويله للتحقيق بسبب خرقه لقرار الإدارة بنشر صورة شخصية له على "إنستجرام".

وأضاف باسم لبرنامج (مع شوبير) يوم الأحد: "أحترم الجميع في الزمالك من أكبر رجل لأصغرهم.. وعلاقتي بالجميع جيدة ولم أتحدث في هذا الأمر من قريب أو بعيد".

وتابع "أجد اهتمام مبالغ فيه بكل خطوة أقوم بها ولا أعلم لماذا باسم بالتحديد؟"

"وبخصوص إنستجرام لم ننشر صورا لـ(جوزفالدو) فيريرا مدرب الزمالك السابق.. وقمت بما قام به كل اللاعبين وأنشر صوري بشكل طبيعي".

"ولم يخطرني أحد من الإدارة بمنع استخدام انستجرام نهائيا".

العروض

ونفى باسم مرسي أن يكون قد أخطر مجلس الإدارة برغبته في الرحيل أو أعلن ذلك.

وأشار "أملك العديد من العروض لكن لن أرحل من الزمالك لنادي عادي.. الأهم أن يكون الفريق الذي سأنتقل إليه يليق بنادي الزمالك أولا ثم باسم مرسي ثانيا".

وأردف "لن ألعب في مصر إلا لنادي الزمالك.. وأؤكد على حسن علاقتي مع المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الذي تحدثت معه بعد فوزه بالانتخابات وهنأته ولم نتطرق لأي شيء آخر".

وتابع "أريد ألا يركز الناس معي.. الفريق كله نجوم فلماذا هذه الحملة ضدي؟"

وأتم "ليس لدي أي مشكلة بخصوص الإيقاف أو التحقيق سألتزم بما يوقعه النادي.. وليس عندي أدنى أزمة في ذلك".