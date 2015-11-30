أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": 80% من المحتجزين فى أقسام الشرطة أبرياء

Google+ Print
إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": 80% من المحتجزين فى أقسام الشرطة أبرياء إبراهيم عيسى بـ"القاهرة والناس": 80% من المحتجزين فى أقسام الشرطة أبرياء
استنكر الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، تجاوزات ضباط وزارة الداخلية ضد المواطنين، معتبراً أن 80% من المحتجزين بالأقسام أبرياء، متعجباً من تعاملات أفراد الشرطة العنيفة والعصبية والوحشية، ضد المواطنين، بما يهدر حالة الهدوء الشعبى تجاه والدولة، بحد قوله.

وقال عيسى، خلال برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن الدولة تواجه بعنف مفرط حب مفرط، وتحاول استعادة سلطتها المتسلطة والباطشة على كل شىء، فى فهم مغلوط لمعنى السلطة، حتى أصبح كل مواطن يخشى الضرب والتعذيب والاستهزاء به عند دخول الأقسام، ولم يعد الإحساس بالأمان قائما مع الشرطة، مؤكداً أن هذا أسوأ من أى شىء آخر.

كما انتقد الكاتب الصحفى، تناول رئيس الوزراء، لتجاوزات ضباط الداخلية، قائلاً :" ربما يقلق شريف إسماعيل من الداخلية..ومشهد الحكومة أنها تتصرف باستخفاف مع تلك الظاهرة وتتصرف باستخفاف أكبر مع دائرة الاحتجاز بأقسام الشرطة"، مشيراً لـ"مرارة" الاحتجاز بالأقسام.

وتابع :"ماحدش يقولى حقوق الإنسان..لأنهم يزورون أماكن غير حقيقية..اسألوا المصريين عن جيرانهم المحجوزين بالأقسام سيقولون بلاوى"،مستطرداً :"الحكومة بترفع من درجات الاشتباه، وبتدخل أى حد فى أى حاجة، وشاكه فى أى حد ..طيب وفروا لهم حياة آدمية طبيعية وظروف بلا انتهاكات لحقوقهم، بل ما فيش أماكن.. 80% منهم أبرياء عموماً..دى تصرفات دولة مرتاحة؟".

وأشار"عيسى"، إلى أن تصرفات الدولة فيما يتعلق بالإحتجاز، تخلق استنفارا وغضب شعبى وحقوقى وإنسانى ضدها، معتبراً أن لم تشهد حكومة "مرحرحة الرحرحة دى" وبلا ضغوط جماهيرية أو شعبية أو سياسية أو حزبية فى مواجهتها على الإطلاق، مثل "حكومة إسماعيل".

وأضاف :"نقد إيه..هو فيه نقد أساسا؟.. البلد فى حالة من الموائمة والمولاة غير المسبوقة..والتحديات أمام الدولة المصرية أقل تحديات سياسية شعبية حزبية معارضة واجهتها أى حكومة وحكم مصرى على مدى 60 عاماً ماضية ولا يمكن أن تكون المحصلة نفخ الشعب بالأقسام"، حسب قوله.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

الخارجية المصرية تدعو أمريكا وروسيا للتحرك الفعال لحل الأزمة السورية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران: 14 رحلة تنقل 3100 معتمر إلى الأراضي المقدسة