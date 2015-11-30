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حازم إمام: لعبى بالأهلى "مستحيل" ورفضت عرضه بـ 4 أضعاف راتبى فى الزمالك

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حازم إمام: لعبى بالأهلى "مستحيل" ورفضت عرضه بـ 4 أضعاف راتبى فى الزمالك حازم إمام: لعبى بالأهلى "مستحيل" ورفضت عرضه بـ 4 أضعاف راتبى فى الزمالك
أكد حازم إمام، قائد فريق نادى الزمالك، أنه من المستحيل أن يوافق على الإنضمام لصفوف نادى الأهلى، موضحاً أنه ابن القلعة البيضاء، ومن الصعب أن يلعب لأى ناد آخر فى غير الزمالك.

وقال حازم إمام، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث فى مصر"، إن الأهلى سبق وعرض عليه أضعاف أضعاف راتبه بالزمالك، إلا أنه رفض الأمر، بعدما عُرض عليه التجديد للقلعة البيضاء، مؤكداً أنه حصل على مبلغ أقل من الذى عرضه الأهلى بـ 4 مرات.

وأوضح قائد أولاد ميت عقبة، أن هناك لاعبون من المستحيل أن تجدهم بقميص المارد الأحمر أمثال عمر جابر ومحمد إبراهيم، وشيكابالا، قائلاً: "الأهلى نادى كبير، ورفضى له يأتى لأنى لو رحت مش هتعامل بنفس الطريقة اللي بتعامل بيها فى الزمالك، وأبقى ماشى الناس تقولى يا كابتن وكده".

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مصر 365

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