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خالد أبو بكر: البرادعى لم يعد مؤثرا فى الشارع بعدما كُشفت حقيقته

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خالد أبو بكر: البرادعى لم يعد مؤثرا فى الشارع بعدما كُشفت حقيقته خالد أبو بكر: البرادعى لم يعد مؤثرا فى الشارع بعدما كُشفت حقيقته
قال الإعلامى خالد أبو بكر إن الشارع المصرى لا يطالب بقيام ثورة أخرى بسبب عدم وجود سلبيات فى قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن حديث الدكتور محمد برادعى نائب رئيس الجمهورية السابق للمصريين لم يعد مؤثرا فى الشارع مثلما كان يحدث فى الماضى بعدما كشفت حقيقته.

وتابع "أبو بكر" خلال البرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" "أنا مش بنافق الرئيس عبد الفتاح السيسى ..عاوزين نبنى بلد بجد" مؤكدا أن مشكلة أخطاء أفراد يتحملها شعب بأكمله.


>البرادعى: حق من يقتل ويسجن ظلما على أيدى أى نظام حاكم لا يعود

عمرو أديب: البرادعى يحرض على العنف ضد الدولة..ونشطاء يدقون طبول ثورة جديدة

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مصر 365

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