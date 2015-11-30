القضاء الإدارى بالغربية يعيد جمع أصوات 3 دوائر انتخابية مطعون عليها

تجرى محكمة القضاء الإدارى بطنطا برئاسة المستشار يسرى الشيخ رئيس المحكمة وأمانة سر أحمد زمزم إعادة جمع أصوات دوائر بندر المحلة وبندر طنطا ومركز طنطا فور وصولها من اللجنة العليا للانتخابات بعد إلزام المحكمة لهيئة قضايا الدولة باحضارها بعد ان تقدم عدد من المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية بطعون على نتائجها.

وكانت المحكمة انعقدت ظهر أمس لنظر 45 طعنا مقدمين من المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية فى مرحلتها الثانية فى الدوائر الانتخابية الـ9 على مستوى المحافظة.

وطالب المرشحون الخاسرون بإحضار محاضر فرز الأصوات بسبب الطعن على نتائجها.

وأمهلت محكمة القضاء هيئة قضايا الدولة حتى السابعة مساء الأحد لإحضارها وتعيد المحكمة الآن جمع أصوات تلك الدوائر تمهيدا لإصدار الحكم.