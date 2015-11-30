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مرشح جمهورى أمريكي: السوريون يريدون العودة لموطنهم

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مرشح جمهورى أمريكي: السوريون يريدون العودة لموطنهم مرشح جمهورى أمريكي: السوريون يريدون العودة لموطنهم

>قال المرشح الجمهورى المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية بن كارسون بعد زيارة لمخيم للاجئين السوريين فى الأردن مطلع الأسبوع اليوم الأحد إن اللاجئين لا يريدون الحضور للولايات المتحدة ويفضلون العودة لسوريا.

لكن كارسون أحد المتصدرين لاستطلاعات الرأى فى السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهورى لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016 لم يذكر تفاصيل كثيرة عن كيف سيعمل لهزيمة متشددى تنظيم الدولة الإسلامية وسيرسى الاستقرار فى سوريا لتمكين اللاجئين من العودة.

وقال كارسون لشبكة "إيه.بى.سي" نسمع أنهم جميعا يريدون المجيء للولايات المتحدة لكن هذا ليس ما يريدونه. يريدون أن يعودوا لموطنهم.

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مصر 365