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بالصور .."المحاربين القدامى" بالأقصر تكرم 120 من أسر الشهداء والمصابين

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بالصور .."المحاربين القدامى" بالأقصر تكرم 120 من أسر الشهداء والمصابين بالصور .."المحاربين القدامى" بالأقصر تكرم 120 من أسر الشهداء والمصابين
كرمت جمعية المحاربين القدامى وضحايا القوات المسلحة والشرطة المصرية بمحافظة الأقصر ، مساء الأحد، 120 من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى الحروب التى خاضتها ، وذلك فى احتفالية كبرى أقيمت تحت رعاية محمد بدر محافظ الأقصر ، وبحضور اللواء عصام الحملى مدير الأمن، واللواء عادل مهران سكرتير عام المحافظة، واللواء أركان حرب مجدى الغرابلى رئيس الجمعية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة القرآن الكريم، وأعقبها كلمة الشيخ شعبان شلبى عن فضل الشهادة موضحاً أن الشهيد هو من يذهب ليدافع عن أرضه وعرضه ، مؤكداً أن جند مصر خير أجناد الأرض، وأن هذا التكريم فى ميزان حسنات الجمعيات التى تسعى لأعمال الخير دوماً.

ومن جانبه أوضح اللواء "مجدى الغرابلى" رئيس الجمعية، أن طريق نصر أكتوبر لم يكن مفروشاً بالورود، مشيراً إلى انها كانت مرحلة بناء متواصل حتى يصبح الحاضر أفضل من الماضى، موضحاً أن رجال مصر أقسموا على رفع رايات مصر عالية خفاقة رافعين شعار "النصر أو الشهادة".

ومن جانبه ، قدم محافظ الأقصر التحية والتقدير لكل أب وأم قدما أبنائهما فداء للوطن من أجل إعلاء رايته ، مؤكداً أننا سنظل أوفياء ونحقق عهود الشهداء، وفى ختام الاحتفالية قام محافظ الأقصر بإهداء رئيس جمعية المحاربين القدامى درع التكريم ، وتم توزيع الهدايا التذكارية على أسر الشهداء وتلقى طلباتهم المختلفة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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