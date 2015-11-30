موجز المحافظات..طالبات بمعهد أزهرى استغثن من الحشرات فاختنقن برائحة المبيد

نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، أمس الأحد، أبرزها أن مستشفى المراغة المركزى شمال محافظة سوهاج استقبلت 12 طالبة من معهد فتيات شندويل الثانوى الأزهرى مصابات نتيجة استنشاق مبيد حشرى، وحالتهن العامة متوسطة.

يأتى ذلك، عقب قيام إدارة المعهد برش مبيد حشرى عقب انتهاء اليوم الدراسى، وذلك بناءً على شكوى من الطالبات بوجود حشرات داخل المعهد، مما نتج عنه إصابتهن.

وقررت نيابة أول الإسماعيلية حبس الملازم أول محمد إبراهيم معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بقتل مواطن داخل قسم الشرطة.

وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية استدعت الملازم أول محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية لاستكمال التحقيقات معه فى واقعة المحضر رقم 2156 إدارى قسم أول، الخاص بوفاة الطبيب البيطرى، عفيفى حسنى عفيفى.

وتقدم العشرات من أصحاب المزارع بمحافظة الدقهلية بتحرير محاضر ضد شركة لإنتاج الدواجن بمحافظة الغربية، يتهمونها ببيع كتاكيت مصابة بسرطان الدواجن (الليكوزس) وهو المرض الذى يؤدى إلى نفوق الكتاكيت فى عمر 80 يوما.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة فى مناطق مختلفة بالمحافظة وبداية نوة قاسم رسميًا بالمحافظة الساحلية.

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