محافظ أسوان والسفير السويسري يفتتحان محطة مياه شرب الناصرية

يفتتح اليوم الاثنين محافظ أسوان مصطفي يسري محطة مياه الشرب بمنطقة الناصرية بمدينة أسوان، والذى تنفذه الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون بمنطقة الناصرى وذلك بحضور السفير السويسرى بالقاهرة.

وقال محافظ أسوان إن مشروع محطة الضخ وتطوير شبكات مياه الشرب بالناصرية سيقضى على مشكلة ضعف المياه فى هذه المنطقة لأنها ستقوم بمضاعفة ضخ المياه بواقع 1600م3/ث بدلاً من 800م3/ث ليستفيد من ذلك حوالى 90 ألف نسمة، بجانب مواجهة طبيعة التضاريس الصعبة حيث أن المساكن تقع علي مرتفعات كبيرة فى ظل وجود محطات رفع ذات كفاءة أقل لأنها دخلت الخدمة منذ فترات طويلة.