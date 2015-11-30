أهالى مدينة فايد يطالبون بحل نهائى لمشكلة تهالك الصرف الصحى

طالب عدد من أهالى مدينة فايد شركة مياه القناة للصرف الصحى بإيجاد حل نهائى لمشكلة محطة الرفع 2 لتهالكها، ويتم عمل صيانة مؤقتة كل فترة عندما تحدث كارثة وتعمل لفترة قليلة ثم تعود مرة أخرى للانفحار وإغراق المنازل.

وأضاف الأهالى أن الشركة تقوم بعمل مسكنات وتصرف آلاف الجنيهات على محطة متهالكة تحتاج إلى التجديد الكامل، وأن إجمالى ما يتم صرفة فى أعمال الصيانة والإصلاح أكثر من تكلفة التجديد الكامل بمراحل.

فمنذ ثمان سنوات وهى عمر المحطة قامت الشركة بالعديد من الإصلاحات المؤقتة التى تم صرف آلاف الجنيهات عليها بدون فائدة، والكارثة أن مياه الصرف تذهب فى النهاية إلى البحيرات المرة، الأمر الذى يلوث البيئة ومياه البحيرة التى بها العديد من القرى السياحية والشواطئ التى يتردد عليها مئات المواطنين خاصة فى فصل الصيف.

وطالب الأهالى شركة مياه القناة بعمل إحلال كامل للمحطة وتغيير مواسير الصرف التى أصبحت غير قادرة على العمل وتهالكت بفعل الزمن وعدم الصيانة.