عمرو أديب: البرادعى يحرض على العنف ضد الدولة..ونشطاء يدقون طبول ثورة جديدة

قال الإعلامى عمرو أديب، إن هناك نشطاء يدقون طبول ثورة جديدة الآن، وكما يبث الدكتور محمد البرادعى تغريدات على موقع التواصل "تويتر" لتحريض المواطنين على العنف فى الدولة"، لافتاً إلى أن هناك أيضا مطالبات فئوية لقيام ثورة بالبلاد

وأضاف أديب، أن مصر الآن تمر بمؤامرة من الخارج لقيام ثورة جديدة بها، مؤكدا أن ما يحدث فى مصر لن يحدث فى أى دولة من دول العالم، مطالبا الشعب المصرى بإقامة ثورة فى البرلمان ومحاسبة الحكومة للنهوض بالدولة، وليس قيام الشعب بالثورة فى جميع ميادين مصر.

وأضاف أديب خلال برنامجه "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم" أن القيادى الإخوانى خيرت الشاطر كان يذهب يوميا إلى وزارة الداخلية للاطلاع على محاضر الداخلية ولم يطالب بهيكلة وزارة الداخلية لمده عام على حكم الرئيس محمد مرسى الأسبق لم يقوما بهيكلة الوزارة حسب ما يطالبوا بها الآن.

متسائلا عمرو أديب جميع المصريين يحملون الماجستير والدكتوراه.. فين الحاصلين على الدبلومات الصنايع والتجارة؟، محذرا المواطنين البعد عن الاحتياجات الفئوية الآن حتى تنهض الدولة.

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