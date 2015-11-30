وزير التعليم:نحتاج 138 ألف فصل لعلاج الكثافة الزائدة وإلغاء الفترة الثانية

قال الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تحتاج لإنشاء 138 ألف فصل على مستوى الجمهورية للتخلص من كثافة الطلابية الزائدة داخل المدارس وتغطية الأماكن المحرومة وإلغاء الفترة الثانية.

وأضاف وزير التعليم خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على شاشة "ten"، أن هذا المشروع سيتم عرضه على مجلس النواب المقبل، حيث نمتلك خطة لبناء الآلاف من الفصول للتصدى لظاهرة الكثافة الطلابية، وهذا المشروع سننتهى منه عام 2018، مشددا على أن هذا المشروع سيكون بالتعاون بين القطاع الخاص والدولة.