«إقامة دبي» تشارك في الاحتفالات بفعاليات تراثية

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أمس باحتفالات اليوم الوطني بالعديد من الفعاليات التي تعكس تراث الإمارات.وشارك في الاحتفالات اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة ومساعدي المدير العامة والعديد من الضباط والموظفين.

وبارك المري لحكومة وشعب الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ44 وأكد أن يوم الشهيد هو يوم فخر للأمة كافة لأنه يمثل التفاني والولاء والانتماء المتأصلة في نفوس أبناء الإمارات والذين وهبوا أرواحهم في ميدان الواجب.

وأعلنت إقامة دبي أوقات الدوام خلال عطلتي اليوم الوطني ويوم الشهيد في قسم مركز الطوار الجديد وقسم المنارة إضافة لقسم الخدمات في مبنى 3 في مطار دبي الدولي الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

حيث ستكون أوقات الدوام في قسمي الخدمة الخارجية في مركزي الطوار الجديد والمنارة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 9 صباحاً ولغاية الواحدة ظهراً، أما مركز المطار في مبنى 3 فالدوام مستمر على مدار الساعة، كما تم تغيير ساعات العمل في مركز حياة ريجنسي الخارجي حيث يبدأ الدوام من 9 صباحاً ولغاية الرابعة مساء.