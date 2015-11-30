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إطلاق العد الذاتي لسكان الشارقة إلكترونيا غداً

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إطلاق العد الذاتي لسكان الشارقة إلكترونيا غداً إطلاق العد الذاتي لسكان الشارقة إلكترونيا غداً

يتاح غداً نظام العد الذاتي لمشروع تعداد الشارقة 2015 الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، تحت شعار«للغد لا لمجرد العد»، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الحصر التي بدأت في شهر اكتوبر الماضي، وانتهت في 19 نوفمبر الجاري، بهدف توفير بيانات إحصائية دقيقة موثوق بها توظف في خدمة القطاعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وكشف الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس اللجنة العليا لتعداد الشارقة، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، عن أن إدارة التعداد ستبدأ اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر بإرسال رسائل نصية لكافة سكان الشارقة الذين تم تسجيلهم في مرحلة الحصر، تتضمن اسم المستخدم والرقم السري، لافتاً إلى أنه سيتم فتح باب تعبئة البيانات يوم الثلاثاء عبر الموقع www.sharjahcensus.ae.

ولفت إلى أن مرحلة العد الذاتي ستكون مفتوحة لكافة السكان في إمارة الشارقة سواء الذين رغبوا بالعد الذاتي، أو الذين رغبوا بالعد التقليدي عبر زيارتهم من قبل الباحثين مرة أخرى، حيث سيتم إرسال اسم المستخدم والأرقام السرية لكافة السكان.

وسيكون التسجيل عبر العد الذاتي للسكان الذين رغبوا بالعد الذاتي من 1 ديسمبر ولغاية 15 ديسمبر لإنهاء التسجيل إلكترونياً، بينما سيتم منح الفرصة للسكان الذين رغبوا بالعد التقليدي باستخدام نظام العد الذاتي من 1 ديسمبر ولغاية 5 ديسمبر، وبعد التواريخ الممنوحة لكلتا الفئتين سيقوم الباحثون بزيارة منازل الأسر التي لم تقم بالتسجيل إلكترونياً لإنهاء عمليات التعداد.

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