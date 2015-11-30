وفد إعلامي عربي وعالمي يزور مركز دبي للأخبار وبرج خليفة

يزور وفد إعلامي يضم أكثر من 60 إعلاميا من مختلف الوسائل الإعلامية العربية والعالمية دولة الإمارات العربية بدعوة من المجلس الوطني للإعلام وذلك تزامنا مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ44.

وزار الوفد الاعلامي مركز دبي للاخبار بمؤسسة دبي للاعلام في مدينة دبي للاعلام وذلك للاطلاع عن قرب على ما يقدمه المركز من نشرات إخبارية وبأسلوب مميز يعتمد على أعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في تقديم نشرات الأخبار اضافة الى البرامج المباشرة.

معالم

وتجول الوفد في مؤسسة دبي للاعلام التي تعد إحدى أكبر المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أبرز المؤسسات الإقليمية والتي تسعى لتعزيز مكانتها على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي من خلال استراتيجية واضحة ورؤية متكاملة تقوم على إبراز الصورة الحضارية للدولة.

وزار الوفد الاعلامي برج خليفة في دبي أطول برج في العالم.. كما قام بجولة في مدينة دبي اطلعوا فيها على المعالم الحضارية للمدينة. ويجري الوفد الزائر سلسلة من المقابلات مع أصحاب السمو الشيوخ وعدد من كبار المسؤولين في الدولة لاستعراض ما تشهده الدولة من تطورات مهمة ونهضة حضارية شاملة في مختلف القطاعات الحيوية الاقتصادية والعمرانية والسياحية.

ويقوم الوفد بزيارة أبرز معالم الدولة الحضارية ليتابع عن قرب التطور الذي حققته الإمارات خلال الفترة الماضية وستلقي هذه الزيارة الضوء على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع كما سيحظى الوفد بفرصة التقاء عدد من المسؤولين الذين سيقومون بإطلاعهم على آخر التطورات التي شهدتها مختلف القطاعات في الدولة. يذكر ان المجلس الوطني للإعلام هيئة اتحادية مستقلة تضطلع بشؤون الإعلام بالدولة تأسس بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 1 لسنة 2006.