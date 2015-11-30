«بيت الخير» تحتفل باليوم الوطني في الفجيرة وحتّا

تتابع «بيت الخير» احتفالاتها باليوم الوطني الـ44 للدولة في كافة فروعها ومراكزها، فقد قام فرع الفجيرة بتنظيم احتفال خاص بهذه المناسبة، بحضور سعيد مبارك المزروعي، نائب المدير التنفيذي للجمعية، وحليمة الظنحاني، مدير إدارة الأفرع، وجواهر الظنحاني، مدير فرع الفجيرة، وعائشة أحمد، نائب مدير الفرع، حيث بدأ الاحتفال بالسلام الوطني، وتلاوة القرآن الكريم، ثم ألقت الظنحاني كلمة عبّرت فيها عن اعتزازها وكافة منتسبي الجمعية بهذه المناسبة.

وشمل الحفل فقرة رقص لأطفال من حضانة طفولتي الممتعة تحت عنوان «يوم الشهيد»، وتنظيم مناظرة شعرية لجماعة الهلال الأحمر الطلابي من مدرسة صفية بنت حيي، ومسابقات ترفيهية متنوعة.

كما حضر المزروعي الحفل الذي نظّمه مركز حتّا، بحضور نهلة الأحمد، مدير إدارة مراكز هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية، وموزة المطيوعي، مدير المركز، حيث بدأ الحفل بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تجول الجميع في أنحاء الأركان التراثية التي جهّزها المركز، وتم تقديم الأكلات التراثية فيها .

وشاركت في الحفل جهات متعددة، ومنها مستشفى حتا، وبلدية حتا، وهيئة التنمية البشرية، وشرطة حتا، ومدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي، ومركز الشيخة ميثاء لذوي الاحتياجات الخاصة، وقرية حتا التراثية، والإدارة العامة للدفاع المدني، وجمارك دبي، ونادي حتّا الرياضي.

وعبّر المزروعي عن سعادته بهذه الاحتفالات، قائلاً: تحرص «بيت الخير» على الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، لتجديد مشاعر الفخر والاعتزاز في الوجدان، والتذكير بإنجازات الوالد المؤسس .