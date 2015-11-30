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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات شكر من قابوس

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خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات شكر من قابوس خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يتلقون برقيات شكر من قابوس

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية شكر جوابية من أخيه جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وذلك رداً على التهنئة الموجهة من سموه إلى جلالته بمناسبة العيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي شكر جوابيتين مماثلتين من جلالة السلطان قابوس بن سعيد.

إلى ذلك استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس في مطار البطين، معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني بسلطنة عمان الشقيقة.

وعقد سموه بعد الاستقبال لقاء مع الوزير الضيف بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها والأخذ بها إلى آفاق أرحب.

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