اللى يزيد عن حده ينقلب ضده.. 5 عادات مفيدة لو زودتها هتضرك.. أهمها غسل الأسنان

يسعى الكثيرون إلى اتباع العادات الصحية المفيدة خلال حياتهم اليومية، للتمتع بأفضل صحة والحد من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة.

ولكن فى الوقت نفسه توجد بعض العادات الصحية التى تتحول إلى ضارة إذا أفرطنا فى القيام بها، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على أبرزها، وذلك حسبما نشر على الموقع الأمريكى "موجز القراء"، وهى تشمل:

1.تدليك الوجه قد يساعد مضادات الأكسدة والعناصر المفيدة على اختراق الطبقات العميقة من البشرة، وكما أنها وسيلة مجربة للتخلص من خلايا البشرة الميتة، والزيوت والعناصر الزائدة، ولكن الإفراط فى أداء هذه الحركة قد يؤدى إلى إصابة البشرة بالجفاف والتهيج.

ويجب على أصحاب البشرة الدهنية القيام بتدليك الوجه بتدليك الوجه مرتين إلى 7 مرات فى الأسبوع، بينما يجب أن يقتصر أصحاب البشرة الجافة على تدليك وجههم مرة واحدة فى الأسبوع.

2.لا شك أن الفيتامينات مفيدة جداً لصحة الإنسان، ولكن الإسراف فى تناولها والحصول على جرعات عالية منها يساهم فى رفع فرص الإصابة بمشاكل صحية عديدة على المدى البعيد مثل السرطان.

3.الإفراط فى غسل الأسنان: غسل الأسنان بالمعجون بشكل منتظم يومياً يساهم فى حمايتها من التسوس، ولكن غسل الأسنان بقوة زائدة قد يضر أكثر مما ينفع ويؤدى لالتهاب اللثة وإصابة الإنسان بضرر كبير.

>4.يجب أن تحرص على تناول كميات كبيرة من الألياف النباتية يومياً، وهى توجد فى الخضراوات والفواكه والبقوليات، ولكن احذر الإفراط فى تناولها حتى لا تصاب بالتطبل والانتفاخ.

5.اثبتت العديد من الأبحاث أن ممارسة العلاقة الحميمة يرفع فرص شعور الزوجين بالسعادة، وذلك حال ممارستها مرة واحدة فى الأسبوع حسب الدراسة التى نشرت بمجلة " Social Psychology and Personality Science"، ولكن حال الإفراط فى ممارسة الجنس فإن الشعور بالمتعة والإثارة الجنسية سوف يقل كثيراً.