الرئيس اليمنى : لن نتراجع عن انهاء الإنقلاب واستعادة الدولة

حمل الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ميليشيات الحوثيين وصالح الأوضاع التى وصلت اليها اليمن الآن من حرب وحصار ظالم للمدن وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ وقصف التجمعات السكنية الآمنة والاستئثار بمقدرات الدولة.

وقال هادى ، فى خطاب بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال (استقلال جنوب اليمن) ، " إن ما يشاهده اليمنيون اليوم يجرى على أرضهم من دمار وخراب وغياب للخدمات ووضع بالغ السوء يشعرهم بالألم ، وقد كنا ندرك أن الأوضاع ستصل الى هذا الحال وقدمنا التنازلات تجنبا للوصول اليه ، إلا أن أعداء شعبنا الذين لهم ثأر مع الشعب فى تحالف الرجعية والتخلف والماضى المتمثل فى أحلام الإمامة ، التى هزمتها ثورة 26 سبتمبر ، وأحلام الوراثة وحكم العائلة التى أتت عليه نضالات الحراك الجنوبى وثورة الشباب قادوا البلاد الى هذا الواقع الأليم".

وأضاف " إن الدولة قدمت التنازلات لأننا لم نكن نريد الحرب ولا الدمار ، ولسنا من هواة القتل والخراب ، وكنا نحرص على عدم تعطيل مصالح أبناء شعبنا ، وكان البعض يعيب تنازلاتنا المستمرة ، ولكننا كنا ندرك جيدا واقعنا وخطورة ما ينتظرنا ، وها قد حدث ، ولم يكن أمامنا إلا خوضها مكرهين".

وتابع الرئيس اليمنى " ليس أمام اليمنيين إلا إيقاف العابثين والانقلابيين والتدخل الإيرانى عن مراده وأهدافه ، وليس أمامهم إلا الانتصار لشعبهم وحريتهم وكرامتهم واستعادة اليمن كاملا ، وفرض النظام والقانون على كل أراضيه".

وتعهد هادى بأنه لن يتراجع عن "إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ، دولة لا تحكمها المليشيات ولا أصحاب النفوذ والاستحواذ ولا أصحاب الحق الإلهى كما يدعون ولا حكم العوائل وقصص التوريث".

وقال " إن اليمنيين الآن يناضلون من جديد لتحرير المنطقة وحمايتها من الاستهداف الإيرانى الفارسى والطائفى ، وإختلط دمهم بدماء أشقائهم فى الخليج والعرب جميعا على ثرى أرضنا الطاهرة ، مؤكدين اشتراك أمتنا فى المصير والتاريخ وترابط العلاقات وتشابك المصالح ، ونؤكد أن اليمن سينتصر وسيعود الوطن شامخا عاليا".