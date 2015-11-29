سماع أقوال سارة طارق فى اتهامها لشقيقة ونجل زوجها الراحل بسبها

انتهت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، من سماع أقوال سارة طارق أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، المدعية بالحق المدنى في واقعة اتهامها لشقيقة زوجها الراحل ونجله، بسبها وقذفها والتشهير بها، وبتشويه سمعتها وتعمد الإساءة إليها فى القنوات المختلفة.

وقالت سارة" فى التحقيقات، إن المتهمين تعمدا إلصاق معلومات مغلوطة عنها وصفات ليست بها، كقول شقيقة زوجها الراحل فى أحد الحلقات التليفزيونية بأنها كانت تضع ميكياج فى سرادق العزاء، واعتادت التواصل مع القنوات الإعلامية بهدف الشهرة، وأن والدتها كانت تقرأ الفنجان، كما اتهمت شقيق زوجها الراحل بأنها نعتها بـالكاذبة، وأنها كانت تقيم علاقة مع والده من قبل الزواج، وفور الانتهاء من الاستماع إلى أقوال "سارة"، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان محامى سارة طارق قد قدم "سى دى" يحتوى على أجزاء من الحلقات التى اتهمت فيها هدى طرابيك زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، موكلته بالتهم سالفة الذكر، والتى اعتبرها كذب وتلفيق وتنتقص من حق موكله وتحمل معنى السب والقذف العمدى الهادف إلى الإضرار بها.