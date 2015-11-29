أخبار عاجلة

العين الثالثة: تقرير عن الإيفواري "كوليبالي" لاعب النادي الأهلي -
العين الثالثة: تحليل الهجمات والتسديدات لمباراة الأهلي والداخلية -
العين الثالثة: فقرة الكوتش .. لقاء مع ك. إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة -
ردود الفعل على الضربة الأمريكية في سوريا (رسم بياني) -
قصة زوجين عاشا معًا 71 عامًا وماتا في نفس الساعة: «كانت تنتظر رحيله لترحل» -
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك» -
بالصور- على طريقة "طرازان".. طفلة نشأت بين القردة -
إغلاق بمنى البرلمان في ستوكهولم -
«زيدان»: تنتظرنا 90 دقيقة مليئة بالمعاناة في «الديربي» -
بعد اعتزال إنزاجي.. تعرف على قائمة العار لرقم 9 في ميلان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سماع أقوال سارة طارق فى اتهامها لشقيقة ونجل زوجها الراحل بسبها

Google+ Print
سماع أقوال سارة طارق فى اتهامها لشقيقة ونجل زوجها الراحل بسبها سماع أقوال سارة طارق فى اتهامها لشقيقة ونجل زوجها الراحل بسبها
انتهت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار أحمد حامد رئيس النيابة، من سماع أقوال سارة طارق أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، المدعية بالحق المدنى في واقعة اتهامها لشقيقة زوجها الراحل ونجله، بسبها وقذفها والتشهير بها، وبتشويه سمعتها وتعمد الإساءة إليها فى القنوات المختلفة.

وقالت سارة" فى التحقيقات، إن المتهمين تعمدا إلصاق معلومات مغلوطة عنها وصفات ليست بها، كقول شقيقة زوجها الراحل فى أحد الحلقات التليفزيونية بأنها كانت تضع ميكياج فى سرادق العزاء، واعتادت التواصل مع القنوات الإعلامية بهدف الشهرة، وأن والدتها كانت تقرأ الفنجان، كما اتهمت شقيق زوجها الراحل بأنها نعتها بـالكاذبة، وأنها كانت تقيم علاقة مع والده من قبل الزواج، وفور الانتهاء من الاستماع إلى أقوال "سارة"، طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكان محامى سارة طارق قد قدم "سى دى" يحتوى على أجزاء من الحلقات التى اتهمت فيها هدى طرابيك زوجة الفنان الراحل سعيد طرابيك، موكلته بالتهم سالفة الذكر، والتى اعتبرها كذب وتلفيق وتنتقص من حق موكله وتحمل معنى السب والقذف العمدى الهادف إلى الإضرار بها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365