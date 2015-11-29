أمين شرطة يشهر سلاحه الميرى بمستشفى بنها الجامعى لتوفير سرير لطفله المريض

سادت حالة من الهرج والمرج داخل مستشفى بنها الجامعى بعد قيام أمين شرطة بإشهار سلاحة في وجه أطباء المستشفى، حيث كان برافقة نجله طفل مريض وبعد انتظار لمده 7 ساعات لم يجد عناية طبيه من قبل الأطباء فصاح واشهر سلاحه للإهتمام بطفله.

تلقى الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى بنها الجامعى، بلاغا من الأطباء بالواقعة، تم إخطار اللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وتبين أن "محمود ش" أمين شرطة، وقام بإشهار سلاحه فى وجه الأطباء بسبب عدم قيامهم بالعناية الطبية لنجله المريض وذلك بعد ان انتظر وقت طويلا دام 7 ساعات، وتم السيطرة على الموقف.

فيما تمسك الأطباء بعد التصالح لمحاسبة أمين الشرطة، وحرر طاقم التمريض محضر ضد أمين الشرطة، تم تحرير محضر رقم 2945 إدارى قسم ثان بنها، وتولت النيابة التحقيق.