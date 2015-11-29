مجلس مدينة الأقصر يزيل مخالفة بناء طابق خامس بمنزل فى الكرنك

نجح مجلس مدينة الأقصر بقيادة العميد أحمد نسيم رئيس المدينة، مساء اليوم الأحد، فى تنفيذ قرار إزالة لأعمدة الطابق الخامس المخالف فى أحد العقارات بمنطقة الكرنك بمدينة الأقصر، وذلك فى إطار تعليمات محمد بدر محافظ الأقصر بالمرور على المنازل وإزالة مخالفات البناء بها.

البداية كانت بالمرور على أعمال التنظيم لرصد أى مخالفات للبناء بحى شمال، حيث لوحظ قيام أحد المواطنين بالكرنك الطريق الدائرى بمخالفة شروط الترخيص، حيث قام المواطن بعمل شدة خشبية لأعمدة الدور الخامس العلوى المخالف ويعد ذلك مخالفاً وفقاً للقانون 119 لسنة 2008، وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فى المهد للأعمدة وفك الشدة الخشبية للأعمدة ومصادرة شكاير الأسمنت الخاصة بالمواطن وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وشارك فى الحملة الملازم أول نصر الشافعى من ضباط شرطة المرافق، وحسام الدين محمد عليان نائب مدير المتابعة الميدانية، وأحمد عبد العزيز مدير فرقة الانقاذ السريع بالمدينة، وفتحى يوسف حسن مديرحملة المعدات بمدينة الأقصر.