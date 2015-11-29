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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام للاطمئنان على مستوى الرعاية

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بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام للاطمئنان على مستوى الرعاية بالصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام للاطمئنان على مستوى الرعاية
قام الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، بزيارة لمستشفى كفر الشيخ العام؛ للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية، والتعرف على مشاكل المرضى وحالة النظافة والتأكيد على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالأقسام وعيادات المستشفى.

وتفقد محافظ كفر الشيخ، قسم الاستقبال وسأل المرضى عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما زار العناية المركزة بقسم الاستقبال، وزار عددا من المرضى بقسم الجراحة خاصة مع وجود عدد من نزلاء المستشفى جراء الطريق الدولى الساحلى.

ودعا محافظ كفر الشيخ، قائدى السيارات بالالتزام بعدم تجاوز السرعة للحد من حوادث الطرق، وتجنب الخسائر البشرية والمادية، والالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، تحقيقاً لمبدأ السلامة المرورية بمفهومها الواسع، التى تهدف إلى الحد أو منع الحوادث المرورية حفاظاً على سلامة الإنسان وممتلكاته، إلى جانب الحفاظ على أمن البلاد ومقوماته البشرية والاقتصادية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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