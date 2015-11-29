إحالة مدرس للتحقيق لتعديه بالضرب على تلميذ بمدرسة الزينية بالأقصر

قرر محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الأحد، فتح تحقيق عاجل مع مدرس لتعديه بالضرب على تلميذ بالصف السادس الابتدائى بمدرسة الزينية قبلى، حيث تسبب فى إصابته بكسور فى ذراعيه، وأمر طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم، بإحالته للتحقيق وسرعة تقديم تقرير مفصل بالواقعة لأجهزة التحقيق لإتخاذ اللازم تجاه المدرس.

البداية كانت بتحرير والد الطفل (أحمد أشرف) تلميذ بالصف السادس الابتدائى بمدرسة الزينية قبلى شمال محافظة الأقصر، محضراً بمركز شرطة طيبة إتهم فيه مدرس الرياضيات بالمدرسة ويدعى "أيمن م" بكسر ذراعى نجله بعد التعدى عليه بالضرب المبرح.

وباستدعاء المدرس أمام رجال الشرطة بالقسم أكد أنه أثناء قيامه بالشرح داخل الفصل اشتبك التلميذ مع أحد زملاؤه فقام بتعنيف الإثنين، إلا أن أحمد قام بسب المدرس بوابل من الشتائم والألفاظ النابية، ما جعله يخرج عن شعوره ويطرحه أرضًا، وينهال عليه بالضرب.