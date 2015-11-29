"الشباب والرياضة" بالغربية تختتم فعاليات برنامج إعداد القيادات.. غدًا

تختتم مديرية الشباب والرياضة بالغربية غدًا الاثنين، فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة والذى استمر على مدار 5 أيام متواصلة.

وتتضمن الفعاليات محاضرات عن التخطيط الإستراتيجى ويحاضر فيها الدكتور "عبيد صالح" استشارى وخبير التخطيط الإستراتيجى وعميد كلية الطب البيطرى جامعة دمنهور، وأيضًا محاضرة بعنوان "الأمن القومى" ويحاضر فيها العميد أركان حرب، أسامة الجمال محاضر بكلية الدفاع الجوى بالإسكندرية

كانت فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية قد بدأت يوم الخميس الماضى، وتستمر حتى غدًا الاثنين 30 نوفمبر، تحت رعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة إعداد القادة.

يذكر أن وزاره الشباب والرياضة، قد دشنت برنامج إعداد القيادات الشبابية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسيين لإدارة مرافق الدولة، تماشيًا مع سياسة الدولة فى تمكين الشباب من المشاركة فى الإدارة، على أسس علمية سليمة.