بالصور.. محافظ كفر الشيخ: السكرتير العام أفضل من طبق القوانين واللوائح

أكد الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ، أن اللواء حسين الطاهر السكرتير العام للمحافظة الموقوف عنه العمل بشكل مؤقت من أفضل الذين عملت معهم لنزاهته وجديته في العمل وتطبقه للقانون مضيفاً إننا نطبق القانون على الجميع.

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى للمحافظة الذى عقد اليوم الأحد برئاسة الدكتور أسامه حمدى محافظ كفر الشيخ تعقيباً على قيام المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس بالاشادة بالسكرتير العام للمحافظة وسط أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة .

وكان وزير التنمية المحلية أصدر قراراً بوقف السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ عن العمل بشكل مؤقت لرأسته لجنتين من اللجان.



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