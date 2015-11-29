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نتنياهو يجمد العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص المفاوضات مع الفلسطينيين

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نتنياهو يجمد العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص المفاوضات مع الفلسطينيين نتنياهو يجمد العلاقات مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص المفاوضات مع الفلسطينيين
ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قرر مساء اليوم الأحد تجميد العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبى فيما يخص المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأضافت الصحيفة أن السبب وراء هذا القرار هو قيام الاتحاد الأوروبى بوضع علامات مميزة لمنتجات المستوطنات الإسرائيلية والتى تقوم بتصديرها لأوروبا اعتراضا على التوسع الاستيطانى للحكومة الإسرائيلية .

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو طلب كذلك من وزارة الخارجية الإسرائيلية تقييم العلاقات والاتصالات مع الاتحاد الأوروبى،مشيرة إلى ان الوزارة ابلغته بأن العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوربى تم تجميدها بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلجيكا التى بها مقر الاتحاد الأوربى قررت مؤخرا وضع علامات على المنتجات الاسرائيلية بقرار صادر من الاتحاد وكتب عليها " هذا المنتج من إنتاج المستوطنات فى الضفة الغربية او القدس" بهدف تميزها عن غيرها .

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