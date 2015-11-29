"الصحة" الفلسطينية: 106 شهداء برصاص الاحتلال منذ اندلاع الانتفاضة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى بالصدر فى مواجهات برأس العامود بالقدس المحتلة.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفي، مساء الأحد، أن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب "أيمن العباسى (17 عاما) ما أدى لإصابته برصاصة في الصدر، حيث نقل للعلاج في إحدى المراكز الطبية ليرتقي شهيداً.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، صباح اليوم، استشهاد الشاب بسيم صلاح 38 عاماً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الواد المُفضى الى أسواق البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صباح اليوم الأحد على الشاب ما أدى لاستشهاده في المكان.

وأشارت إلى أنه باستشهاد "العباسى" فإن حصيلة الشهداء منذ مطلع الشهر الماضي ارتفعت إلى 106 شهداء، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء الأطفال إلى 23 شهيداً.