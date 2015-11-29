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بالفيديو.. وزير الدفاع يتابع الإعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكليات الحربية

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بالفيديو.. وزير الدفاع يتابع الإعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكليات الحربية بالفيديو.. وزير الدفاع يتابع الإعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكليات الحربية
نشر موقع وزارة الدفاع، للفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فجر اليوم الأحد، يشاهد مراحل الإعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة 112 حربية وما يعادلها، والتى تعكس مستوى التدريب والكفاءة البدنية العالية التى يتمتع بها طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.


>وهنأ القائد العام الطلبة المستجدين على انضمامهم لصفوف القوات المسلحة بعد اجتيازهم لجميع الإختبارات بكفاءة ونزاهة كاملة واختيارهم من كافه ربوع وطوائف المجتمع، ليكونوا مع زملائهم حماة للوطن وأمناء على سلامته وقدسية ترابه وتاريخه الحضارى، مؤكداً أن معايير الاختيار خضعت للكفاءة والقدرة على التحمل والانضباط العسكرى والولاء والانتماء الكامل لمصر وشعبها العظيم.

كما التقى الفريق أول صدقى صبحى، بطلبة الكلية الحربية من كافة السنوات الدراسية، وبدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الذين قدموا أرواحهم ودمائهم لأمن الوطن واستقراره.

وأكد أن بناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية فى حماية الوطن والدفاع عنه من الأهداف الرئيسية التى تحرص القوات المسلحة على تحقيقها وتوفير كافة الإمكانات لبناء القوة العصرية الحديثة التى ترتكز على العلم والمعرفة والعمل الجاد.


>وزير الدفاع يتابع الإعداد البدنى والعسكرى لطلبة الكليات والمعاهد العسكرية
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مصر 365

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