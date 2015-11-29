تعرف على فوائد الرمان.. أهمها حمايتك من الشيخوخة

فوائد الرمان للوقاية من الشيخوخة

فوائد الرمان كمضاد أكسدة

فوائد الرمان تلك الثمرة لذيذة ولاذعة المذاق كثيرة ومتنوعة، ولا شك أن فوائد الرمان الصحية للجسم لا حصر لها بفضل للعناصر التى يحتوى عليها تغذى الجسم وتعزز مناعته ووظائفه.>فوائد الرمان لا حصر لها، هذا ما أكد عليه الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة، موضحا أن الرمان يحتوى على أهم فيتامينات يحتاجهما الجسم، لدا يمكن فيه سر الحيوية والشباب، وهما فيتامين أ وفيتامين ج، ولذا فأهم فوائد الرمان أن فيتاميناته لها أهمية كبيرة فى حماية البشرة والجسم من علامات تقدم العمر والشيخوخة، وزحف الكرمشة والتجاعيد إليها .>فوائد الرمان كمضاد أكسدة، وذلك نتيجة احتوائه على كم هائل يتخطى من مضادات وعوامل التأكسد لخلايا الجسم، ولذا فهو من أفضل مقاومات الشيخوخة والتقدم بالعمر وعلامات البشرة من تجاعيد وكرمشة، فتأكسد خلايا الجسم يعمل على الإصابة بذبوله تدريجيا، وإصابته بضعف الوظائف والرونق وذبول المظهر وطبيعة الجلد، كما أن تأكسد الخلايا هو الطريق الأول إلى الإصابة بالأورام والسرطانات، ولذا فمن أهم فوائد الرمان هو الوقاية من الإصابة بالشيخوخة والأورام وأعراضهما.

وحسب توضيح الدكتور محمد فلابد من الاهتمام بتناول الرمان خلال الأسبوع الواحد ما لا يقل عن 3 ثمرات من الرمان، وتناوله ببعصض من اللبابه البيضاء المفيدة جدا والمليئة بالعناصر الهامة للجسم.