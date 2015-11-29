للنساء فقط.. علامات حريمى للنوبة القلبية منها آلام الظهر

عندما تسمع كلمة "أزمة قلبية"، يخطر ببالك وجود ألم بالصدر، وبالنسبة للرجال قد يكون هذا الكلام دقيق جدا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمرأة فتكون الأعراض مختلفة كثيرا.

ووفقا لموقع Net doctor الأمريكى، أن أمراض القلب هى القاتل رقم واحد للمرأة فى جميع أنحاء العالم، لذا فبالنسبة لمعرفة علامات وأعراض النوبة قلبية ضرورى للغاية، وبالنسبة للعلامات النمطية كضيق الصدر، وتنميل فى الكتف، هى فى الواقع حقيقية للرجال فقط، وقد أظهرت الأبحاث أن أعراض النوبة القلبية لدى النساء تختلف تماما عن الرجال.

وكشفت دراسة أجريت فى عام 2009 أن أكثر الأعراض شيوعا للنوبة القلبية عند النساء هى الغثيان والدوخة وألم فى الظهر وخفقان بالقلب.

وأوضح البروفسيور Professor Joep Perk طبيب القلب من جامعة لينيوس فى السويد، نظرية الأعراض المختلفة للأزمة القلبية للنساء، قائلا: إن الأزمات القلبية التى تتعرض لها النساء نابعة عن الجزء الخلفى من القلب وهو ما ينتج عنه الغثيان وآلام الظهر، وعادة معدل ضربات القلب عند النساء أسرع من الرجال.

حسبما جاء فى التقرير أن وجود ألم فى الصدر، من الأعراض التى لا تمر بها المرأة، لوجود هرمون الاستروجين لديها بنسب عالية، وهذا الهرمون يؤدى إلى إفراز أكسيد النيتريك، الذى يساعد على تقليل الألم وتوسيع الشرايين والأوردة

>