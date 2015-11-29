خلى بالك.. لو عندك حيوانات أليفة أو بتلعب معاها 5 أمراض ممكن تنقلهالك

القطط والكلاب من الحيوانات الأليفة المحببة لدينا، ومن الممكن الارتباط والتعلق بها وعناقها واللعب معها، ولكن ثبت أنها قد تسبب الإصابة ببعض الأمراض، ووفقا لموقع The times of india الهندى، أنه من الممكن الإصابة بـ5 أمراض، نتيجة تربية الحيوانات الأليفة وملامستها وهى:

1-دودة الأنكلستوما، والتى تنتقل بشكل أساسى من براز الحيوانات، والتربة الملوثة، والتى يتم انتقالها للبشر عن طريق التصاق بيضها بالبشرة، عند المشى حافى القدمين فى الحدائق والمتنزهات أو المنزل الذى يتواجد به الحيوانات.

2-الديدان الأسطوانية: وهى كبيرة تشبه شكل المكرونة الإسباجيتى، ومن الممكن أن تنقل العدوى بها عن طريق براز القطط والكلاب، ويمكن أن تنتقل العدوى للمرأة الحامل عبر المشيمة، ويصاب بها الجنين فى رحم أمه.

3-مرض التوكسو بلازما: هو مرض أكثر شيوعا فى القطط والبشر، حيث تصاب به القطط عند تناولها القوارض أو طيور مصابة بالمرض، وينقل للبشر عن طريق البراز الخاص بالقطط، حيث أن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، فلا يجب على الحامل تنظيف صندوق القمامة الخاص بالقطط أو ملامستها.

4- مرض Lyme، مرض بكتيرى ينقل للإنسان أو الحيوانات الأليفة عن طريق عضة القراد، وتظهر أعراضه على شكل طفح جلدى داكن اللون دائرى، و|أعراضه مشابهة للأنفلونزا كالحمى ووجع الرأس والإرهاق.

5- الجرب، الذى يحدث بسبب حشرة صغيرة تسمى spiderlike، وتنتقل عن طريق أدوات الحلاقة الملوثة أو الكلاب والقطط، مما يسبب حكة شديدة لوضع البيض على الجلد والذى يفقس فى مدة من 3-10 أيام.