استشارى أطفال: ما تصحيش ابنك من النوم علشان تأكليه النوم بيكبر أكتر

كثير من الأمهات يريدون تغذية أطفالهم، معتقدين أن كثرة التغذية أو الرضاعة تساعد على النمو وزيادة الوزن، وكثيراً ما يوقظون أطفالهم من النوم حتى يقدمون لهم الوجبات الغذائية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور حسام جلال، استشارى طب الأطفال وحديثى الولادة فى مستشفى المطرية، على أن كثرة الرضاعة والأكل تسبب انتفاخات وسوء هضم واضطرابات الجهاز الهضمى، لافتاً أن الرضاعة الطبيعية لحديثى الولادة يجب أن تكون كل ساعتين وليس أقل من ذلك.

وأوضح استشارى طب الأطفال، أن الأم تبحث عن تغذية رضيعها أملاً فى زيادة وزنه ونموه لذلك توقظه من النوم لتغذيته، لكن هذا أمر خاطئ للغاية حيث إن النوم يجعل الجسم يفرز هرمون النمو المرتبط بالطول والتنمية.

وينصح جلال بالتغذية السلمة للأطفال حديثى الولادة، لافتاً أن أول سنتين هما أهم فترة فى حياة الرضيع، مضيفاً أن نمو وتغذية المخ وأعضاء الجسم تنمو فى هذا التوقيت من العمر.