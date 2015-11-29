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أستاذ طب أطفال: تطعيم الإنفلونزا يبدأ من سن 6 شهور وخليك فى المصرى

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أستاذ طب أطفال: تطعيم الإنفلونزا يبدأ من سن 6 شهور وخليك فى المصرى أستاذ طب أطفال: تطعيم الإنفلونزا يبدأ من سن 6 شهور وخليك فى المصرى
بدأ الشتاء وتحت أجنحته فيروسات البرد والإنفلونزا الموسمية وهى سبب وفاة حالات عديدة سنوياً، لذلك يبحث كثير من الأشخاص عن تطعيم ضد هذا الفيروس اللعين.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور حسام جلال، أستاذ واستشارى طب الأطفال فى مستشفى المطرية، أن تطعيم الإنفلونزا يفضل أن يعطى للأطفال الأكبر من 6 شهور، لافتاً أنه يجب أن يتم تعاطيه سنوياً لأن الفيروس يتحور كل سنة عن الأخرى.

وعلى الصعيد العالمى، أكدت منظمة الصحة العالمية "WHO"، على أن الإصابة بالأنفلونزا تحدث بمعدل يتراوح بين 5٪ و10٪ بين البالغين، ويتراوح بين 20٪ و30٪ بين الأطفال، ويمكن أن تتسبّب فى الدخول إلى المستشفيات والوفاة، وخصوصاً لدى الفئات المعرضة لمخاطر شديدة (الأطفال الصغار السن أو المسنون أو المصابون بأمراض مزمنة).

وتتسبّب تلك الأوبئة السنوية فى حدوث نحو ثلاثة إلى خمسة ملايين من حالة إصابة وخيمة وفيما يتراوح بين 000 250 و000 500 حالة وفاة.

وينصح أستاذ طب الأطفال بإعطاء تطعيم الإنفلونزا للأطفال وكبار السن الذين يصابون دورياً بالأنفلونزا، لكن لا يفضل إعطائه عندما يكون الطفل مريض، لإنه التطعيم قد يهاجم المناعة والتى تكون فى هذا الوقت فى أضعف صورها.

وأضاف جلال أنه يفضل أخذ التطعيم المصرى ضد الإنفلونزا الموسمية، لأن الباحثين المصريين يصنعون التطعيم ضد الفيروس المنتشر فى .

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مصر 365

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