أسرار المهنة .. اعرف خبراء التغذية بياكلوا إيه قبل مايروحوا الجيم

ينتاب البعض حيرة شديدة قبل الذهاب إلى صالة الجيم لممارسة الرياضة، بسبب رغبتهم فى اختيار أطعمة مناسبة تعزز مستويات طاقتهم وتمكنهم من ممارسة أعلى قدر من المجهود البدنى دون الشعور بالتعب والإعياء.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأطعمة التى يتناولها خبراء ومتخصصو التغذية قبل الذهاب إلى الجيم، وذلك حسبما نشر بالموقع الطبى الأمريكى "الصحة اليومية"، وهى تشمل:

1.إذا كنت ستمارس الرياضة فى الصباح، فإن أفضل وجبة هى حبوب الشوفان بثمرات التوت، حيث تستغرق هذه الأطعمة وقتاً طويلاً حتى يتم هضمها، وستساهم فى إمداد جسمك بمستويات ثابتة من الطاقة طوال فترة التدريب، وكما أنها غنية بمستويات عالية من مضادات الأكسدة التى تساهم فى الحد من الإجهاد والإعياء.

2.الموز: من أفضل الأطعمة التى يمكن تناولها على الإطلاق قبل بدء النشاط الرياضى، حيث تحتوى على قدر كبير من الكربوهيدرات عالية الجودة، وهى تمد الجسم بمستويات عالية من الطاقة قبل التدريب، وكما أنها تحتوى على البوتاسيوم الذى يقى من الإصابة بشد العضلات خلال أداء التمارين.

3.إذا كنت ستمارس بعض التمارين الخفيفة فيمكنك تناول شرائح التفاح بعد غمسها فى زبدة الفول السودانى، نظراً لأنها غنية مستويات جيدة من البروتينات والكربوهيدرات.

4.الفستق والتوت البرى: تناول حفنة من هذه الأطعمة يساهم فى التمتع بفوائد صحية مثيرة، حيث تحتوى على مواد غذائية رائعة تتمتع بخواص مضادة للالتهابات، تساعد على استشفاء العضلات من الكدمات والتلف التى تعرضت له خلال التدريب، وذلك حسبما نشر بالمجلة الطبية "Journal of the International Society of Sports Nutrition".

5.تناول سموثى الفاكهة (مشروب مغذى يحضر من الفواكه المهروسة فى الخلاط مع وضع أحد الإضافات عليها مثل الثلج أو الحليب أو الألبان أو الزبادى)، ويفضل تناول سموثى التوت بالرمان، وإضافة الجبن القريش إليه، حيث يمنح هذا المشروب الجسم قدراً كبيراً من الطاقة، ولكن يجب تجنب استخدام كميات كبيرة من السكر.

6.مشروب القهوة باللبن: أكد العديد من خبراء التغذية أنهم يتناولون هذا المشروب قبل ممارسة التمارين الرياضية، وستساهم البروتينات والكربوهيدرات الموجودة بها فى إمداد مستويات ثابتة من الطاقة، فيما يحافظ الكافيين الموجود فى جعل الجسم رطباً طوال فترة التمرين ويعوض العرق الذى يتم إفرازه بالإضافة إلى أنه ينشط الجسم.