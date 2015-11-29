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«مصر للطيران»: استئناف رحلات البضائع الجوية بين ‫‏القاهرة‬ و‏موسكو‬

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«مصر للطيران»: استئناف رحلات البضائع الجوية بين ‫‏القاهرة‬ و‏موسكو‬ «مصر للطيران»: استئناف رحلات البضائع الجوية بين ‫‏القاهرة‬ و‏موسكو‬

للطيران

أعلن الطيار باسم جوهر رئيس شركة مصر للطيران للشحن الجوي، استئناف رحلات طائرات البضائع بين مطاري القاهرة وموسكو يوم الجمعة الماضي لخدمة حركة التجارة بين مصر وروسيا بعد توقفها لعدة أيام.

جاء ذلك في بيان إعلامي أصدرته مصر للطيران مساء الأحد وقال جوهر، إن أولى رحلات مصر للطيران للشحن الجوي أقلعت الجمعة الماضية وهي من طراز “إيرباص ايه 300 بي 4″ لنقل البضائع بحمولة 40 طنًا من القاهرة إلى العاصمة الروسية موسكو.

وأضاف جوهر أنه يتم حاليًا إعداد دراسةً لتثبيت رحلة شحن جوى أسبوعية بين القاهرة وموسكو كما يتم إعداد دراسة أخرى لتشغيل خط بضائع بين مطاري القاهرة و”جى إف كيندي” في نيويورك حفاظًا على عملاء الشركة ودعمًا لحركة التجارة بين مصر والولايات المتحدة بعد طلب السلطات الأمريكية عدم شحن طرود بضائع على رحلات الركاب بين مصر والولايات المتحدة.

كانت السلطات الروسية قد حظرت استقبال طائرات مصر للطيران سواء الركاب أو البضائع بعد تداعيات سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر الماضي بوسط سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ بـ23 دقيقة بينما حظرت السلطات الأمريكية نقل طرود البضائع على رحلات الركاب.

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