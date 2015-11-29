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طرح الإعلان الأول لفيلم «خانة اليك»

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طرح الإعلان الأول لفيلم «خانة اليك» طرح الإعلان الأول لفيلم «خانة اليك»

مشهد من فيلم خانة اليك

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “خانة اليك”،البرومو الدعائي للفيلم، بطولة رامز أمير، محمد فراج، أمينة خليل، محمد شاهين، نبيل عيسى، عمر السعيد، أشرف زكي وأشرف مصيلحي.

وظهر أبطال الفيلم في الإعلان المنشور على القناة الرسمية للشركة على موقع “YouTube”، وهم لا يعرفون مكانهم ولا يتذكرون أي شئ بعد تعرضهم للخطف.

وتدور أحداث الفيلم حول 5 شباب يستيقظون من نومهم، ليجدوا نفسهم في مكان مهجور لا يعرفون كيف وصلوا لهم أو من خطفهم.

“خانة إليك” سيناريو وحوار لؤي السيد وإخراج أمير رمسيس وإنتاج سامح العجمي ومشرف عام إنتاج إيمان خليل، ومن المنتظر عرضه في الـ23 من ديسمبر المقبل.

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