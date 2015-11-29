«التربية والتعليم» تنظم مؤتمرًا بالأقصر للنهوض بالتعليم الزراعي

نظمت وزارة «التربية والتعليم» مؤتمرًا بأحد الفنادق الكبرى بالأقصر وذلك بعنوان ” تطوير طرق التدريس بالتعليم الفني الزراعي” بحضور 108 من التربويين والمعلمين ومسئولي التعليم الزراعي بمحافظات منطقة جنوب الصعيد.

تناول المؤتمر الذي ترأسه المستشار فضل صابر بيومي واستمر لمدة ثلاثة أيام طرق التدريس المختلفة والفعالة بمدارس التعليم الفني الزراعي.

قالت حسناء محمد المهدي إحدى المتحدثات في المؤتمر أن المؤتمر عبارة عن مجموعة من الندوات والمحاضرات وورش العمل تناولت طرق التدريس بالتعليم الفني الزراعي وأهمها المجموعات التعاونية والأسئلة والحوار والمناقشة والتحليل وطريقة رصد الحالة والتعاون والمشاركة وإسترتيجيات التقويم بشكل عام بما يعطي الفرصة للطالب للمشاركة وتحقيق أعلى مستوى من التحصيل.

وأشارت المهدي إلى إصدار المؤتمر لعدة توصيات في ختام أعماله اليوم الأحد وأهمها تطوير طرق التدريس الفعال بكافة المدارس الزراعية والمتابعة الميدانية من جانب المعلمين والمشرفين الذين سبق تدريبهم وربط طالب التعليم الزراعي ببيئته ومجتمعه لمواجهة القضايا والمشكلات على أرض الواقع.

وأضاف حسن خليل الموجه بتعليم الأقصر أن التوصيات تضمنت أيضا ضرورة وضع الإمتحانات والإختبارات من خلال مجموعة مدروسة من القواعد يلتزم بها الموجهون والموجهون الأوائل بحيث يجري وضع تلك الإختبارات بما يراعي كافة مستويات الطلاب.